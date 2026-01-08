El PP asegura que "las mentiras del PSOE chocan con la realidad de Logroño"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Logroño - PSOE - Archivo

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hablar de "año perdido" en 2025 para la capital riojana es, para el PP de Logroño, "una falta de respeto a la realidad. Mientras el PSOE solo ofrece titulares huecos, Logroño avanza con más de 500 viviendas en marcha, el desbloqueo del sector Ramblasque -2.000 viviendas, 900 protegidas- y la activación de 24 PERIS que están transformando barrios. Esto es gestión; lo del PSOE, ruido".

Así han respondido los 'populares' a la rueda de prensa ofrecida este jueves por el PSOE de Logroño para hacer balance de la gestión municipal del pasado año. En una nota, desde el PP aseguran que es "insultante que hablen de industria y fondos europeos quienes los dejaron sin ejecutar o mal planificados".

"Hoy hay un Plan de Suelo Industrial real, parcelas licitadas en Las Cañas, proyectos de innovación y obras en marcha en la antigua estación de autobuses, con los fondos europeos gestionados con rigor, no con propaganda. San Antón, Cien Tiendas o la imagen de la ciudad no son ejemplos de fracaso, sino pruebas de que el PP está resolviendo los problemas que el PSOE fue incapaz siquiera de afrontar".

De esta manera, indican desde el PP, "donde ellos dejaron bloqueo, hoy hay proyectos y actuaciones. Y en presupuestos, la diferencia es clara: Logroño tiene cuentas desde el 1 de enero, sin el agujero heredado de la gestión socialista".

Con todo ello, finalizan, "el PSOE no tiene autoridad moral para dar lecciones. Dejaron una ciudad parada y ahora solo saben atacar. Frente a su política del bulo, el Partido Popular responde con hechos y con una ciudad que avanza bajo el liderazgo de Conrado Escobar".