El PP asegura que el proyecto del Centro Integrado de FP de Calahorra "se resolverá de forma inminente"

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) - El compromiso del Partido Popular y del Gobierno de La Rioja con la construcción del Centro Integrado de FP de Calahorra "sigue plenamente vigente, pese a los bulos del PSOE", han señalado los 'populares' en un comunicado.

La previsión del Ejecutivo "es licitar el centro en las próximas semanas, con el objetivo de iniciar las obras a finales de año, en línea con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en sede parlamentaria". La propia respuesta del Gobierno a la pregunta formulada por el PSOE informa de que se dispondrá de una versión definitiva del proyecto "de forma inminente".

"Tras la parálisis del Centro Integrado de FP durante la pasada legislatura socialista, el Gobierno del PP avanza con paso firme en su redacción, con la participación activa del profesorado de los departamentos educativos implicados y atendiendo las exigencias de la nueva normativa de Formación Profesional". Así se le ha trasladado en reiteradas ocasiones al Grupo Parlamentario Socialista, "como respuesta a su demanda de información en la Cámara regional". De hecho, la última respuesta del Ejecutivo regional al diputado socialista García confirmaba que el expediente se encuentra pendiente de culminar los últimos trámites administrativos preceptivos.

No obstante, y a pesar de que dicha respuesta lleva implícita la confirmación del proyecto "de forma inminente", el PSOE ha hecho público un comunicado este lunes en el que, "con el único propósito de alarmar a la población, cuestiona la veracidad de la actuación en una clara muestra de su incapacidad de asumir que el Gobierno regional del PP también va a cumplir su compromiso educativo con la Formación Profesional en La Rioja Baja".

En este punto, han recordado al PSOE que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el actual ejercicio contemplan una partida inicial de 800.000 euros para este Centro Integral de FP en la ciudad de Calahorra, como así confirmó el propio Ejecutivo en el Parlamento regional el pasado mes de diciembre.

Por mucho que los socialistas "quieran arrojar dudas sobre la consecución de un proyecto educativo de la envergadura del que nos ocupa, la realidad demuestra que en materia educativa el PSOE no puede dar lecciones al Gobierno liderado por Gonzalo Capellán, que en Educación ha elevado el gasto dedicado a docentes hasta los 232,30 millones; el de la gratuidad de la primera etapa (0-3 años) de Educación Infantil a 12 millones, y el de la matrícula del primer curso en la UR, la UNED y la ESDIR, a 1,17 millones".

Pero es que "también son significativos los aumentos de la financiación de la Universidad de la Rioja (hasta los 53,32 millones), del comedor escolar y otros servicios educativos (5,85 millones), de la gratuidad de los libros de texto (3 millones) y de las becas de movilidad universitaria (2,28 millones)". "Por no hablar de su apuesta firme y decidida por la Formación Profesional y la empleabilidad, a la que en los presupuestos de 2026 destina 47,45 millones de euros", han concluido.