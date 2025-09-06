El PP asegura que el PSOE de Logroño "y sus izquierdas" consiguen finalmente "sabotear San Mateo"

Archivo - Actuacíon de 'Los Gándules' en Espacio Peñas 2.0 de 2023 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha asegurado, a través de un comunicado, que el PSOE de Logroño "y sus izquierdas" consiguen "finalmente sabotear San Mateo".

De hecho, han indicado que el portavoz socialista, Luis Alonso, ha afirmado que "lo han conseguido". Los 'populares' ha afirmado que "ha sido una campaña de acoso contra el Ayuntamiento y contra una iniciativa festiva, familiar y logroñesa", conllevando "la cancelación de 'La Terraza de San Mateo".

"Hoy el PSOE y la extrema izquierda celebran el éxito de un sabotaje contra las fiestas de todos los logroñeses", han lamentado desde del PP, que han añadido que ha sido una "campaña acoso con un objetivo claro: dañar la imagen del Ayuntamiento de Logroño, con un coste muy alto, las fiestas de los logroñeses".

Para concluir, desde el PP han dicho que "garantizan" a los logroñeses que han sufrido este "acto de deslealtad" que "vamos

a seguir trabajando para que nuestra ciudad disfrute de unas fiestas a su altura". "Una vez mas el PSOE se ha valido de mentiras y falsedades para embarrar un procedimiento perfectamente legal cuyo único fin era seguir mejorando la experiencia matea de todos los logroñeses", han reseñado.