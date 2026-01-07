El PP asegura que los socialistas "mienten": "El suelo se libera con el fin de fomentar la vivienda en Logroño"

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño asegura que las declaraciones del PSOE de Logroño sobre la venta de inmuebles de propiedad municipal en el Casco Antiguo "son rotundamente falsas y contradicen de forma directa el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local y el Pliego de Cláusulas Administrativas que regula la operación".

En una nota de prensa, los 'populares' responden que el pliego establece de manera expresa que estos inmuebles, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, no podrán destinarse durante un periodo de 50 años a apartamentos turísticos, precisamente para garantizar su uso residencial y evitar cualquier finalidad especulativa.

Por tanto, "es mentira que el Ayuntamiento haya permitido un uso libre, lucrativo o ajeno a la función social de la vivienda".

"Hablar de 'hacer caja' es una manipulación interesada. La operación cuenta con informes técnicos, jurídicos y de intervención favorables, y persigue una gestión responsable del patrimonio público: facilitar el acceso a la vivienda, revitalizar el Casco Antiguo y reinvertir los recursos obtenidos conforme a la ley".

Todo ello, insisten desde el PP, "mediante un procedimiento público, transparente y en concurrencia, descartando fórmulas opacas como la adjudicación negociada sin publicidad, precisamente por criterios de justicia social y económica".

El PSOE "vuelve a optar por la desinformación y la demagogia. Frente a sus falsedades, el Partido Popular seguirá defendiendo una política de vivienda seria, legal y responsable, basada en hechos, documentos y en el interés general de Logroño", finalizan en su comunicado.