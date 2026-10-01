PP coincide con Vox en pedir al Gobierno central un mantenimiento adecuado de las presas

Archivo - El diputado de Vox, Hector Alacid - VOX - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha coincidido hoy con Vox en pedir al Gobierno central un mantenimiento adecuado de las presas, pero no en reclamar al Gobierno riojano mantenimiento en embalses y presas de la comunidad, así como del Embalse de Añamaza tras rebosar.

El diputado de Vox Hector Alacid ha relatado cómo "nadie piensa en una prensa cuando cumple su función; pero cuando falla tiene ya que son nuestro escudo frente a las inundaciones". Son, ha dicho, "un escudo que tenemos la obligación de mantener".

La PNL de Vox indica que la propia Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil asegura que, de las 375 grandes presas de titularidad estatal, la mitad deben rehabilitar los desagües de fondo.

Además, un tercio precisan refuerzos estructurales urgentes, tres cuartos requieren estudios complementarios de seguridad, dos tercios exigen renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, y tres cuartos carecen de planes de emergencia

Por eso, considera que se hace imprescindible que el Gobierno garantice la conservación y la modernización de las presas españolas, unas infraestructuras claves para almacenar agua para consumo, riego, generar energía eléctrica, prevenir inundaciones y, en definitiva, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los españoles.

Alacid ha hecho referencia al embalse de Añamaza, situado en Cervera del Río Alhama, concretamente en la pedanía de Valdegutur. Está construido sobre el río Añamaza, el cual desemboca en el río Alhama.

Su finalidad principal es la regulación de caudal y apoyo al riego de la zona y las lluvias, ha contado, provocaron que rebosara el aliviadero, causando la anegación de terrenos y, en consecuencia, daños en cultivos e infraestructuras agrarias.

El socialista Jesus María García ha considerado que Vox tiene "un cacao" porque "la seguridad de las presas les interesa entre cero y nada" y "no tienen ni idea de La Rioja ni se sus embalses".

Además de considerar que "sólo le interesan las presas que puede reprochar al Estado" ha definido su iniciativa de "demagógica, populista y mal preparada", como "un fiel reflejo de su formación política".

El diputado de IU Carlos Ollero ha afeado llevar al pleno una iniciativa en la que "el noventa por ciento son cuestiones estatales" y es, además, similar a la que se ha presentado en el Congreso y en otras comunidades.

Los embalses son, ha visto, "foco recurrente de bulos y desinformación" y se usan "para atacar al ecologismo y al análisis científico".

El 'popular' Carlos Cuevas ha creído neceario estar de acuedo con la seguridad de las presas y que las tareas de mantenimiento se hagan de forma adecuada, para lo que, en caso de las de propiedad particular, ha dicho, "el Gobierno de La Rioja está ultimando una orden de ayudas".

Cuevas ha mostrado el acuerdo de los populares a solicitar al Gobierno central, como pide en su iniciativa Vox, impulsar un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas y modernice las infraestructuras hídricas.

También, en garantizar el correcto mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras hídricas; elaborar un informe actualizado; e incrementar la inversión en el mantenimiento, la rehabilitación y la modernización.

No están de acuerdo los 'populares' en que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a hacer un estudio de la situación de todos los embalses y presas en La Rioja; adoptar las medidas necesarias de mantenimiento de los embalses y presas y, en concreto, para evitar el desbordamiento del embalse de Añamaza.

"Sólo les estamos pidiendo que hagan su trabajo", ha proclamado Alacid ante la negativa del PP a apoyar sus reclamaciones al Ejecutivo de Gonzalo Capellán. Ha reconocido que Añamaza es privado, de una comunidad de regantes; pero, ha dicho, "la protección de riesgos es del Gobierno de La Rioja".