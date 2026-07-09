El PP dice que la atención pediátrica "está garantizada en todos los centros de salud de La Rioja Baja"

LOGROÑO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atención pediátrica "está garantizada en todos los centros de salud de La Rioja Baja por mucho que el PSOE riojano, haciendo gala de una actitud irresponsable, pretenda alarmar a la población con algo tan sensible como la atención sanitaria a los menores", han señalado desde el PP en una nota de prensa.

La falta de especialistas en Pediatría "no es exclusiva de nuestra comunidad autónoma, sino que afecta a numerosos servicios de salud de toda España y dificulta la cobertura de determinadas plazas en muchos centros de salud". De ahí que desde el SERIS "se planifiquen las medidas necesarias para asegurar la asistencia a los niños y niñas de las zonas rurales y las cabeceras de comarca".

Conscientes de esta realidad, el Servicio Riojano de Salud "se esfuerza por cubrir las plazas pediátricas de forma estable, incluyendo vacantes en las convocatorias de difícil cobertura y priorizando la incorporación de nuevos profesionales, a pesar del déficit que hay en toda España".

Con "la única intención de alarmar a los riojanos aun cuando el SERIS nunca ha dejado de garantizar la atención pediátrica en los centros de salud de La Rioja Baja, la diputada Somalo se ha rodeado de compañeros de partido riojabajeños para, en un nuevo ejercicio de demagogia, denunciar algo que, como ella sabe perfectamente, no es nuevo ni ajeno al resto de regiones". Tanto en Calahorra como en Arnedo, el servicio "sigue contando con pediatras y, además, para hacer frente a circunstancias como situaciones de ausencia temporal o de reducción de jornada, se ha puesto en marcha, también en Alfaro, una cobertura específica que asegura la asistencia gracias al apoyo de médicos de Atención Primaria en estrecha colaboración con pediatras que se desplazan periódicamente desde otros puntos de La Rioja para practicar revisiones y reforzar la actividad asistencial".

A pesar de "los vanos intentos del PSOE por inquietar a la población, queremos recordar a los dirigentes socialistas riojanos que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un derecho de los profesionales sanitarios que las administraciones públicas deben garantizar y proteger".

Estas circunstancias "no pueden equipararse a plazas vacantes ni interpretarse tampoco como una falta de planificación, sino como situaciones previstas que se gestionan para asegurar la continuidad de la asistencia".

En este sentido, las cifras esgrimidas por María Somalo "no son ciertas, ya que considera como vacantes las plazas de pediatras que se encuentran en estos momentos en situación de ausencia temporal o de reducción de jornada en el legítimo ejercicio de sus derechos laborales".

El Partido Popular, ha señalado que "entendemos perfectamente la preocupación de las familias, pero frente a la irresponsabilidad y a la demagogia socialistas, queremos trasladarles un mensaje de tranquilidad". La atención pediátrica "está garantizada en Calahorra, Arnedo y Alfaro, y desde el Servicio Riojano de Salud se han planificado de la mano de los profesionales sanitarios las medidas necesarias para asegurar la asistencia a los niños y niñas de La Rioja Baja", han concluido los 'populares'.