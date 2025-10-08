El PP dice que la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas elige de "forma abierta y transparente" a su gerente

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, formada por representantes de cuatro entidades locales (Cuzcurrita de Río Tirón, Logroño, Alfaro y Ventosa), del Gobierno de La Rioja, además de la Secretaria Interventora del Consorcio y el anterior Gerente, ha elegido "de forma abierta y transparente" al profesional más cualificado y mejor preparado para darle la posibilidad de asumir, si así lo decide dentro del plazo establecido, su gerencia en base a su capacidad, méritos y profesionalidad, así como para afrontar grandes retos de futuro, como son la ampliación del Ecoparque o las obras del abastecimiento supramunicipal del Cidacos.

Por primera vez, ha señalado el PP en una nota de prensa, ha habido unas bases públicas y "un proceso selectivo abierto y transparente, puesto que en el concurso podía participar cualquier funcionario de carrera del grupo A1 de las entidades adscritas, tanto de la propia comunidad autónoma como de cualquier ayuntamiento de La Rioja". Algo que "no había sucedido hasta la fecha ya que, en las anteriores ocasiones, la gerencia era propuesta directamente por la presidencia a la Junta de Gobierno".

A pesar de ello, el Partido Socialista de La Rioja "pretende empañar con calumnias el escrupuloso y público proceso selectivo cuyas bases se publicaron en el BOR el pasado 13 de agosto, como consecuencia de la incorporación de su anterior gerente a la sociedad Aguas de las Cuencas de España, Acuaes".

Dicha convocatoria "reservaba el puesto a un funcionario de carrera y fue firmada por el vicepresidente de la Junta de Gobierno del Consorcio, ya que José María Infante, que finalmente ha sido elegido como nuevo gerente de la entidad, se eximió de participar tanto del desarrollo de las bases como del proceso, como parte que podría estar interesada". En contra de lo que afirma el PSOE regional, "en absoluto se trata de un traje a medida", ha manifestado el PP.

El puesto de gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, que existe desde 1998, "tiene el carácter de directivo público de libre designación, es decir, en ningún caso es permanente, toda vez que la regulación de estos puestos está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (RD Legislativo 5/2015) y en la propia Ley de función pública de La Rioja".

Y en ningún artículo de la citada ley se indica que "no pueda presentarse a los concursos de libre designación o de directivo público el personal funcionario que esté en situación de servicios especiales, asumiendo en ese momento otras responsabilidades".

"En lugar de buscar el titular de trazo grueso y pedir comparecencias sin justificación, recomendamos al PSOE que lea con detalle el Boletín Oficial de La Rioja, número 155, de 13 de agosto, donde encontrará todos los detalles de un proceso público, transparente y con todas las garantías, así como los propios estatutos del Consorcio de Aguas y Residuos que amparan este proceso".

Un Consorcio que, además, cuenta con una Junta de Gobierno "en la que están presentes alcaldes socialistas que han respaldado tanto el proceso como su resultado". "Resulta sonrojante que el mismo PSOE riojano que no ha dicho una sola palabra sobre la contratación a dedo del hermano de Pedro Sánchez como personal de alta dirección en la Diputación de Badajoz, o de jóvenes amigas del exministro Ábalos en sociedades públicas sin someterse a ningún proceso previo de selección, cuestione ahora un procedimiento limpio, transparente y público, cuando en la anterior legislatura, con el PSOE al frente del Ejecutivo regional, al menos tres altos cargos mejoraron su situación profesional en la administración pública desde sus puestos de trabajo", ha concluido el PP.