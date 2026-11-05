El PP dice que "el mismo PSOE que no frenó su deterioro cuestiona la gestión del Hospital de Calahorra"

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El mismo PSOE riojano que fue incapaz de frenar su deterioro mientras estuvo al frente del Gobierno de La Rioja la pasada legislatura cuestiona hoy la acertada gestión de un Hospital Universitario de Calahorra que afrontará próximamente su primera gran obra de calado desde que se renovaron las instalaciones de Urgencias en el año 2019", ha señalado el PP en una nota de prensa.

Esa inminente ampliación, que supondrá incrementar un 40% el número de consultas, que pasarán de 40 a 56, y la dotación de un gimnasio de rehabilitación pediátrica y para adultos de 500 m2, también incluirá la mejora de las instalaciones de climatización, saneamiento y sistema de iluminación LED.

"Ha tenido que ser un gobierno del PP el que ha tomado la decisión de incluir una partida estable en los presupuestos para ir mejorando y modernizando tanto las instalaciones como el equipamiento del hospital", han destacado desde el PP.

Dicha partida fue de 700.000 euros en los presupuestos de 2024 y de idéntica cuantía en los de 2025, incrementándose a 2,5 millones de euros en las cuentas del 2026 para impulsar además la ampliación del hospital, que comenzará a ejecutarse en 2027.

Paralelamente, en 2025 se renovó también el contrato de mantenimiento del centro por 1,7 millones de euros para dos años, con el principal propósito de hacer frente a la conservación integral del edificio, instalaciones y equipamiento, incluyendo trabajos de gestión técnica, control y ajuste de funcionamiento del edificio, mantenimiento de los equipos, obra civil e infraestructuras urbanas.

Sobre los desperfectos del centro que "el PSOE utiliza torticeramente y que son circunstancias que suceden en cualquier edificio como consecuencia del paso del tiempo, mucho más en centros con el uso intensivo que acoge el hospital, recordamos al PSOE que ya se han adoptado medidas para corregirlos, incluida la próxima renovación de habitaciones, que también está planificada".

"FALSO Y ELECTORALISTAS DESMANTELAMIENTO"

En su comparecencia de hoy, que el diputado socialista Legarra ha utilizado para hacer "un descarado llamamiento a la movilización ciudadana recurriendo al falso y electoralista desmantelamiento del hospital, ha ocultado de manera interesada que el ejecutivo de Gonzalo Capellán no solo ha reforzado el centro hospitalario, sino que no ha dejado de incrementar su presupuesto, de ampliar sus consultas y servicios y de aumentar también su plantilla de profesionales".

Entre las principales inversiones realizadas en el centro durante la actual legislatura destacan la construcción de un box de hemodiálisis, la nueva planta fotovoltaica para autoconsumo eléctrico en la cubierta del edificio de gestión, el reacondicionamiento del espacio de operaciones del helicóptero galeno y otras muchas computables al día a día del propio centro.

Además, ya están contratados los proyectos para la renovación de la sala de calderas y protección contra incendios y está finalizando la obra de adecuación de espacios para la instalación de un nuevo mamógrafo y telemando de última generación, que va a ser decisivo para la asistencia de las mujeres de La Rioja Baja.

"Una vez más, y para tranquilidad de sus más de 75.000 usuarios, el centro hospitalario de referencia para toda La Rioja Baja en absoluto se desmantela, como repiten falsamente una y otra vez Legarra y el PSOE, sino que se refuerza, incrementa su presupuesto, amplía consultas y servicios y no para de aumentar su plantilla, a pesar del déficit nacional de facultativos que el Ministerio de Sanidad ha sido incapaz de solucionar", ha afirmado el PP.

Para concluir, los 'populares' han indicado que "todo ello con el rigor, la transparencia y la buena gestión que caracteriza al actual Gobierno de La Rioja del PP".