PP dice que el PSOE "es incapaz" de asumir que el Gobierno "siga bajando los impuestos" y "preste mejores servicios"

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE riojano "es incapaz de asumir que el Gobierno regional del Partido Popular siga bajando los impuestos para hacer la vida más fácil a las familias y al tejido productivo de nuestra región, al tiempo que también incrementa la recaudación para prestar más y mejores servicios públicos".

Por mucho que los diputados socialistas se empeñen en querer trasladar lo contrario, y hacer una interpretación interesada, "lo cierto es que, gracias a la eficaz gestión económica del Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán, La Rioja cerró el año 2025 dando cumplimiento a todos sus compromisos presupuestarios y consolidando la confianza empresarial para continuar fomentando la inversión en nuestro territorio", han señalado los 'populares' en una nota de prensa.

El diputado regional socialista Lacalzada ha aprovechado este viernes "su intrascendente intervención en el pleno del Parlamento regional celebrado el pasado jueves para reconvertirla en rueda de prensa y, de nuevo, mezclar datos y cifras a su conveniencia con el único e ineficaz propósito de confundir a los riojanos. Objetivo que, una vez más, no ha conseguido".

Tal y como le recordó acertadamente en la Cámara regional hace exactamente ocho días el consejero de Hacienda, "el déficit registrado el pasado ejercicio responde a la necesidad de atender compromisos ineludibles vinculados a la prestación de servicios públicos". Entre ellos, el incremento de gasto sanitario y farmacéutico, así como el adelanto de 2 millones de euros a la UR para acometer las obras de reforma en el edificio 1 de la Facultad de Ciencias de la Salud, que permitirá que 30 nuevos alumnos comiencen a cursar el grado de Medicina a partir de septiembre, con gratuidad para los estudiantes riojanos.

Compromisos a los que se sumó la aplicación de la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos, "una medida que evidencia el compromiso del Ejecutivo regional con sus trabajadores y con la calidad de los servicios que prestan".

En relación "con el incremento de la deuda, hace falta tener poca responsabilidad y falta absoluta de rigor -por no decir otra cosa- para criticar una situación cuyo origen está en la falta de actualización de las entregas a cuenta por segundo año consecutivo por parte del Gobierno de España que está generando tensiones de liquidez que obligan a las comunidades autónomas a recurrir a financiación a corto plazo para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos".

En realidad, lo que resulta "especialmente llamativo" es que Lacalzada "hable de gestión cuando, durante su etapa al frente de la Consejería, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) registró algunos de los porcentajes de ejecución más bajos de los últimos años". A lo que se sumó, como le recordó el consejero en sede parlamentaria, "la utilización reiterada de modificaciones presupuestarias -indisponibilidades de crédito en ADER- que supusieron detraer recursos inicialmente destinados a políticas de desarrollo económico para financiar otros gastos, como los conciertos educativos".

"Mientras Lacalzada y el PSOE dedican sus esfuerzos a difundir soflamas dirigidas a su cada vez más exiguo electorado, el Gobierno de La Rioja continúa centrado en la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos", han asegurado, para concluir, que "a diferencia de lo sucedido durante la anterior legislatura, el Partido Popular gobierna con estabilidad para todos, gestiona acertadamente los caudales públicos y ejecuta rigurosamente un programa de gobierno que obtuvo la confianza mayoritaria de los votantes riojanos, que son perfectamente capaces de discernir entre ambos modelos de administración".