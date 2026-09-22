El PP exige la reapertura de la oficina de la Policía Local de Arnedo las 24 horas

Policía Local de Arnedo - PP ARNEDO

LOGROÑO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha solicitado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que restablezca de inmediato la atención presencial las 24 horas del día en la oficina de la Policía Local de Arnedo, que permanece cerrada en horario de tarde, noche y fines de semana, derivando a los ciudadanos que necesiten atención a que llamen por teléfono a los agentes o al 112. Una situación que se viene produciendo en la mayoría de estos turnos desde mediados del pasado mes de agosto.

Se trata de una situación inédita en la ciudad que genera un perjuicio directo a los ciudadanos. "Estamos ante una situación muy preocupante. Es intolerable que en una ciudad como Arnedo, la tercera con mayor población de La Rioja, la oficina de la Policía Local esté cerrada al público en determinados momentos del día y durante todo el fin de semana. La oficina policial debe estar siempre abierta y prestar servicio a los ciudadanos, no trasladarles a tener que localizar a los agentes por teléfono", señala el portavoz del PP arnedano, Jesús Rubio.

Los populares consideran que esta situación va en la dirección contraria de lo que debe ser una política eficaz de seguridad ciudadana, ya que "si queremos que los vecinos se sientan más seguros y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia, lo que necesitamos es un servicio de Policía Local eficiente, estructurado, con recursos suficientes y no cerrar la oficina por cuestiones económicas".

Esta situación, "que es incomprensible", se produce "ante la negativa del equipo de Gobierno socialista de ofrecer a los agentes en servicio que refuercen los turnos en los que faltan efectivos".

Según respondió la concejala competente en la materia durante la última sesión de pleno, la decisión de cerrar la oficina de la Policía Local se debe a que se estaban produciendo muchas horas extra de refuerzo y el coste económico para el Ayuntamiento era muy elevado.

Con este escenario son únicamente dos policías los que hay en servicio durante esos turnos, y son ellos los que se encargan de realizar el patrullaje. Como consecuencia, la oficina permanece cerrada al quedarse sin efectivos. Además, si estos agentes se encuentran atendiendo una incidencia, les resulta imposible atender las llamadas u otras incidencias que puedan surgir.

En cada grupo de agentes debería haber cinco efectivos, pero el Ejecutivo municipal decidió en agosto no reforzarlos, dejándolos simplemente con dos policías.

Por ejemplo, durante los fines de semana en los que se han celebrado eventos multitudinarios como el Pendoneo o el Arnedo Cup, "simplemente hubo dos policías locales disponibles para toda la ciudad".

Desde el Partido Popular de Arnedo recuerdan que "llevamos meses advirtiendo al equipo de Gobierno socialista de la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana ante el incremento del número de delitos en la ciudad durante el último año".

Los últimos datos oficiales de criminalidad en Arnedo "dibujan un escenario preocupante, ya que los casos han aumentado de manera progresiva en los últimos años. Concretamente, en 2021 se registraron 226 delitos, frente a los 364 contabilizados en 2025, lo que supone un aumento del 61% y 138 delitos más".

Por todo ello, desde el PP de Arnedo se exige la reapertura de la oficina de la Policía Local de Arnedo las 24 horas