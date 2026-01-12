El PP lamenta que Logroño esté "abandonada" por Gobierno central y pide reabrir Parque Iregua y terminar "ya" Ronda Sur

Los portavoces del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha criticado este lunes el "abandono" que sufre la ciudad "desde que el Gobierno de España está en manos de Pedro Sánchez".

Una situación que, a su juicio, se traduce "en retrasos injustificables, incumplimientos reiterados y una absoluta falta de compromiso con las necesidades reales de la ciudad".

"Logroño está pagando muy caro la desidia de un Gobierno de España que ni planifica, ni cumple, ni da explicaciones. Somos una ciudad sistemáticamente olvidada, y los ejemplos se acumulan", ha afirmado Sainz, quien ha subrayado que esta forma de gobernar está generando un perjuicio directo en la calidad de vida de los logroñeses.

En ese contexto, Miguel Sainz ha presentado la moción para exigir la reapertura "inmediata" de la margen izquierda del Parque del Iregua, "cerrada desde noviembre de 2024 por unas obras del emisario que deberían haber finalizado hace meses".

El portavoz popular ha recordado que los plazos se han incumplido de forma reiterada. "Lo que iba a ser una actuación puntual -ha apuntado- se ha convertido en más de un año de cierre injustificado de uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, sin información y sin responsabilidades".

Así, Miguel Sainz ha reclamado al Gobierno de España que "termine de una vez las obras y devuelva el Parque del Iregua a los vecinos, deportistas y familias que lo usan a diario".

RONDA SUR.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Patricia Sainz, ha sido la encargada de presentar otra moción al plen del jueves próximo, relativa a la Ronda Sur de Logroño.

Una "infraestructura estratégica", ha asegurado, "que acumula dos años y medio de retraso pese a estar ejecutada en un 92 por ciento". Aunque se ha dado "una fecha aproximada" para su apertura, la edil ha señalado que "la ponemos en duda, como las otras tres veces anteriores".

Sainz ha calificado la situación de "auténtico despropósito" y ha criticado que "una vía prácticamente terminada siga cerrada por la incapacidad del Gobierno de España para culminarla".

"Es inadmisible que una obra clave para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de Logroño siga bloqueada mientras los ciudadanos sufren atascos, desvíos e inseguridad", ha señalado, recordando además que el PSOE ya votó en contra de esta reivindicación en dos ocasiones.

"Exigimos la apertura inmediata de la Ronda Sur y explicaciones claras. Logroño no puede seguir esperando", ha concluido.