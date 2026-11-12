El PP lamenta que el PSOE "siga solo en su campaña de ataques contra la vivienda de Logroño"

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el Partido Popular de Logroño lamentan "que el PSOE continúe instalado en su campaña de ataques contra la vivienda, las empresas promotoras y los 104 logroñeses que han puesto en marcha sus proyectos de vida gracias a las nuevas viviendas de protección oficial impulsadas por el Gobierno del Partido Popular".

Una vez más, indican en una nota de prensa, los socialistas "prefieren sembrar dudas sobre las promociones de vivienda protegida antes que reconocer que, gracias a la gestión del Partido Popular, 104 familias logroñesas tienen una oportunidad real de acceder a una vivienda en nuestra ciudad".

El PSOE de Piqueras 2010 "pretende proyectar sobre los demás las dudas que generó la única promoción de vivienda que sacaron en nuestra ciudad: con el dinero público de Arraiz y Ábalos".

Frente a aquel modelo socialista, el Partido Popular apuesta por pliegos garantistas, el cumplimiento estricto de la legalidad y la colaboración público-privada para ofrecer soluciones reales a los problemas de acceso a la vivienda.

Desde el Partido Popular "defendemos el trabajo de los técnicos municipales y los procedimientos administrativos de comprobación, que deben desarrollarse con todas las garantías y sin convertirse en instrumentos de confrontación política".

"Mientras el PSOE se dedica a cuestionar a las empresas y a los ciudadanos que han accedido a estas promociones, el Gobierno de Conrado Escobar trabaja para poner más suelo a disposición, impulsar nuevas promociones y facilitar el acceso a la vivienda".

Los logroñeses, finalizan, "necesitan viviendas, no campañas de sospechas. Y esa es la diferencia entre un Partido Popular que ofrece oportunidades y un PSOE empeñado en tapar sus vergüenzas con insinuaciones infundadas, mentiras y ataques contra los vecinos de la ciudad".