El PP de Logroño asegura que el PR+ y el PSOE "siguen engañando a la ciudadanía"

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular de Logroño lamenta que "ante una magnífica noticia para Logroño como es la activación de nuevas viviendas de protección oficial, haya partidos que prefieran embarrar sin fundamento y generar sospechas donde no las hay".

"La ciudad avanza, se construye vivienda y se ofrecen soluciones reales a los logroñeses, pero una oposición que está resultando aún más nociva que cuando tuvo responsabilidades de gobierno parece haber elegido el camino de la confusión y el ruido".

En una nota de prensa afirman que el Gobierno municipal "ha actuado con absoluta transparencia. El procedimiento se ha explicado públicamente en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en comisiones informativas, en notas de prensa, en redes sociales y en el programa del portavoz. Resulta absurdo afirmar que existe silencio".

"Lo que ocurre es que las explicaciones desmontan uno por uno los débiles argumentos del PR+ que insiste en mantener una estrategia basada en sembrar dudas y engañar a la ciudadanía".

Conviene recordar, una vez más, que el PR+ -y también el PSOE- siguen sin querer distinguir entre una promoción pública de VPO y una promoción privada de VPO en suelo municipal. Son instrumentos distintos, regulados y plenamente legales, que permiten aumentar la oferta de vivienda protegida desde diferentes vías".

"Nuestro compromiso es claro: activar todos los mecanismos disponibles para facilitar vivienda a los logroñeses. Lo hemos explicado con claridad y transparencia. Desde el Partido Popular seguiremos trabajando con rigor, legalidad y responsabilidad para dar soluciones reales a la ciudad", finalizan.