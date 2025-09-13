El PP de Logroño llama a todos a disfrutar de San Mateo 2025 con su acto de imposición de pañuelos de fiestas

El alcalde se dirige a los presentes en el acto de imposición de pañuelos de San Mateo que ha celebrado hoy el PP de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño ha llamado a todos los ciudadanos a disfrutar de los San Mateos 2025, que se van a celebrar del 20 al 26 de septiembre en la capital riojana.

Con este objetivo, la formación ha celebrado la llegada de San Mateo con su fiesta de imposición de pañuelos, que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido el encuentro, que ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Regeneración Insitucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, y del secretario general del Partido Popular de La Rioja, Alfonso Domínguez.

En su intervención en el acto, Cuca Gamarra ha invitado a todos los asistentes "a disfrutar de San Mateo, de Logroño y de una semana llena de actos y eventos que nos recuerdan la suerte que tenemos de vivir en Logroño".

Por otro lado, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado el recién presentado programa de fiestas, "que cuenta con más de 300 actos para todos los públicos repartidos por cada barrio y rincón de la ciudad".

Al acto han asistido más de 200 afiliados del Partido Popular que han vuelto a casa con un pañuelo de fiestas tras brindar por un feliz San Mateo 2025.