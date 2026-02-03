PP Logroño ve al Gobierno Sánchez como "el gran moroso" con los ayuntamientos y reclama financiación municipal "justa"

Miguel Sáinz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha calificado este martes al Gobierno central de Pedro Sánchez de ser "el gran moroso" con las entidades locales del país, por lo que ha avanzado que van a presentar una moción en el pleno ordinario de este jueves para reclamar "una financiación municipal justa".

Como ha afirmado Sáinz en rueda de prensa, "necesitamos una financiación en la que los ayuntamientos seamos tenidos en cuenta porque somos la administración más cercana, la primera que da respuesta a los vecinos y vecinas, sea en la ciudad de Logorno o en cualquier ayuntamiento de España".

"Influimos directamente en el día a día de todos los vecinos y vecinas de la ciudad", ha apuntado el responsable 'popular', que ha argumentado que "cuando hablamos de una financiación justa, hablamos de dinero que impacta sobre el día a día de los ciudadanos, sobre la mejora en la limpieza, en la seguridad, en buenos asfaltados, en el banco en el que pasas un buen rato con los amigos y vecinos, en las las zonas verdes, en todo en general...".

Por eso, ha defendido que "no estamos hablando de un arma arrojadiza entre políticos, sino de una deuda, de unos fondos económicos que todos los ayuntamientos de España merecen y del que somos acreedores desde hace muchos años", por lo que ha considerado que "es una moción simplemente política o ideológica".

En sus palabras, "ya está bien de que el Gobierno de Sánchez desprecie y ningunee a los ayuntamientos, en estos momentos el Gobierno de Sánchez es el gran moroso, el gran deudor de todos los ayuntamientos de España, solo nos utiliza para recaudar, hay diversos ejemplos de la creciente asfisa económica a la que nos viene sometiendo".

Y ha comenzado citando "la demora en el anticipo de las entregas a cuenta", que, en este caso, "se va a demorar su entrega y su actualización ya que se ha vuelto a meter en ese decreto trampa, el decreto ómnibus, que mezcla con todo, con elementos y cuestiones muy sensibles, de manera que los grupos políticos no pueden votar a favor así, todo queda en suspenso y el dinero queda en su bolsillo y no en el del Ayuntamiento de Logroño".

Ha recordado igualmente que "venimos demandando junto con la FEMP desde hace varios años que los remanentes se puedan destinar a inversiones financieramente sostenibles, como por ejemplo vivienda, pero no hay nada de esto; o reclamamos que los ayuntamientos puedan aumentar su capacidad de endeudamiento como lo puede hacer el Estado y las comunidades autónomas y tampoco es posible a fecha de hoy".

A ello ha sumado "las competencias impropias que siguen siendo infradotadas desde el Estado". "Todo esto es nuestro día a día, el de los ayuntamientos. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno de Sánchez? Pues solo hay una, decepcionante y trilera, que es la de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que a tiro hecho, informa a las comunidades autónomas de sus pactos alcanzados con los independentistas".

"Para eso sí hay una financiación privilegiada, bilateral, anticipada y exclusiva, pero para los ayuntamientos nada de nada, nada de nada", ha lamentado Sáinz, quien, dadas estas circunstancias, ha confiado en que "el resto de grupos sin excepción apoyen en esta moción que se debatirá en el pleno este próximo jueves".

Un voto favorable en el que ha incluido "al Grupo Socialista, porque estoy convencido de que todos y cada uno de los concejales socialistas, en su foro interno, son muy conscientes de la injusticia y del atropello que el Gobierno de su color político está cometiendo con todos los ayuntamientos de España".

"Cuestión diferente -ha referido- es que este tipo de mociones les pueda llegar a incomodar, que en efecto les incomoda. De hecho, el Grupo Socialista ha tratado de evitar que esta moción entrara en el pleno al considerarla redundante. Pero todos los grupos municipales restantes y el propio secretario del pleno han admitido el debate de una cuestión que requiere de una respuesta inmediata".

En concreto, ha especificado que "vamos a exigir un sistema de financiación y de debate, de diálogo multilateral con el Gobierno de la nación; un sistema de financiación transparente y sin privilegios territoriales" y también que se aborde de manera paralela una nueva financiación local y autonómica, unida a que "de inmediato se convoque por parte del Ministerio la Comisión Nacional de Administración Local, que es el órgano de cooperación institucional que nos hemos dado para debatir sobre la financiación de manera conjunta".

Además, ha señalado que "no se impongan nuevas competencias ni obligaciones impropias a los ayuntamientos sin la correspondiente dotación de recursos; que se revise el 'basurazo', porque el Gobierno de la nación no ha sido capaz de suministrar unas pautas comunes a los ayuntamientos para aplicar esta tasa que ellos nos han impuesto".

También ha aludido Sáinz a las plusvalías, "otro compromiso que se asumió en su momento por el Estado y que tampoco ha sido capaz de orientar en ocho años, las plusvalías han dejado un agujero económico muy importante en los ayuntamientos y desde el Estado no ha habido ningún mecanismo para de alguna forma resarcirnos ni tampoco se ha rediseñado ese impuesto".

Y ha añadido que "apostamos por el principio de igualdad, porque con independencia de donde resida cualquier persona sea cual sea su ayuntamiento, su municipio más grande o más pequeño, tiene derecho a un sistema de financiación igualitario y que garantice que los recursos municipales sean suficientes y estables".