El PP plantea finalizar Avenida de la Sierra incluyendo carril bici, en lugar del ciclo-peatonal entre Lardero y Logroño

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este lunes como "mejor solución" para las conexiones de la zona sur de la ciudad con Lardero finalizar la urbanización de Avenida de la Sierra hasta el municipio vecino, "incluyendo un carril bici", en lugar de llevar adelante la construcción del nuevo vial ciclo-peatonal previsto por el Gobierno de La Rioja.

En este sentido, el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Santaolalla, ha planteado en rueda de prensa esta alterantiva, que ha surgido "tras las reuniones mantenidas con la Asociación de Vecinos Montesoria", entidad que ha estado representada en la comparecencia ante los medios por su presidente, Miguel Rioja.

"Reclamamos la urbanización de Avenida de la Sierra, una petición de los vecinos de la zona para aliviar el tráfico que circula por las calles Montesoria, Senda de Ramblasque y Avenida de la Sierra", ha explicado Santaolalla. En este sentido ha explicado que "la propuesta más coherente sería plantear una carretera con carril bici en Avenida de la Sierra".

Así, el edil 'popular' ha señalado que "no se entiende que el Gobierno de La Rioja invierta más de 1,2 millones de euros en realizar un nuevo carril bici que pasa por el paso elevado sobre la AP-68, continúa por la calle Montesoria y luego por el Camino Viejo de Lardero hasta desembocar en la rotonda de la Calle Sequoias y Avenida de Moncalvillo".

"La demanda de la zona sur de Logroño es terminar el vial de Avenida de la Sierra", ha asegurado Santaolalla, quien ha subrayado que "el Ejecutivo local socialista no ha facilitado información alguna sobre este nuevo carril bici".

Igualmente, ha lamentado que "tampoco existen informes técnicos municipales sobre este proyecto que afecta a Logroño y que no va a resolver el gravísimo problema de tráfico que existe en la zona sur de la ciudad".

"Nos preguntamos si el alcalde ha consultado con los vecinos su opinión sobre este proyecto y si tiene respuesta respecto a su petición del vial de Avenida de la Sierra", ha dicho el concejal, quien, además, ha criticado "la nula capacidad reivindicativa del alcalde de la ciudad ante el Gobierno de Concha Andreu".

Por su parte, los vecinos han insistido en reivindicar "que se acometa el vial de Avenida de la Sierra, un tema con el que llevamos ya 40 años", ha dicho Rioja, quien ha insistido del mismo modo en "la falta de información a los vecinos sobre el proyecto del nuevo carril bici que se ha adjudicado".

"No estamos en contra de que se haga un carril bici, lo que pensamos es que éste va a hacer un poco huérfano, porque no va a ser como en Los Lirios o en La Estrella, que nace con su calle correspondiente. Aquí no. 40 años esperando, y ahora hacen un carril bici que no soluciona nada, porque los coches tienen que dar una vuelta tremenda, con el gasto de combustible y la contaminación que eso supone", ha añadido Miguel Rioja.

Ha recordado, por último, que ya existe una conexión ciclo-peatonal que une Lardero con Logroño, sale por el Camino Viejo de Logroño, pasa por debajo de la AP-68, continúa por la calle Montesoria y luego por el Camino Viejo de Lardero hasta desembocar en la rotonda de la calle Sequoias y Avenida de Moncalvillo.