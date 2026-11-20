Reunión del PP con el sector de la salud y la salud mental con los candidatos al Congreso y Senado de la formación - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular pondrá en marcha un Plan Nacional de Refuerzo de Profesionales para convertir la salud mental en política de Estado.

Lo ha confirmado este viernes en Logroño la candidata número al Congreso, Cuca Gamarra, minutos antes de asistir, en la sede regional del partido y acompañada por el resto de candidatos riojanos al Congreso y al Senado, a una reunión sectorial con profesionales sanitarios de la comunidad autónoma.

"El Partido Popular le da una importancia fundamental la próxima legislatura a la salud mental, a cómo cambiar nuestro sistema para que la atención a la salud mental de los españoles se convierta en el eje también del Sistema Nacional de Salud. Y para eso", ha precisado, "es fundamental implementar políticas claras desde un gobierno de España cuyo Ministerio de Sanidad debe dejar de ser un ministerio político que exclusivamente ataca al adversario".

Gamarra ha subrayado la necesidad "de alcanzar el número de profesionales establecidos en el ámbito europeo, al que desgraciadamente no llegamos en el panorama nacional, y por eso trabajaremos en el incremento progresivo de los profesionales en el ámbito de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, con una financiación del Gobierno de España para que se pueda desplegar a nivel autonómico en el ámbito competencial".

Además, la candidata ha insistido en la importancia "de incorporar con naturalidad a los psicólogos en la Atención Primaria", como ya ha hecho el Gobierno de La Rioja durante la actual legislatura de forma pionera en España, y en "establecer una Estrategia Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, porque se está detectando un preocupante incremento de los problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, de suicidio en nuestros niños y en nuestros jóvenes, y ello debe ir acompañado de políticas públicas que luchen contra esta situación y aporten recursos para poder hacer frente a la misma".

"Reducir las desigualdades territoriales en aras a garantizar una política nacional igualitaria en salud mental", ha anunciado Gamarra, "y defender un país donde todos seamos iguales, independientemente del código postal que tengamos, mediante estrategias nacionales de planificación y financiación, es el compromiso del Partido Popular para que la salud mental pase a estar incorporada en todas las políticas públicas".

En este sentido, Gamarra ha incidido en que "las políticas de educación, las políticas públicas de servicios sociales y las políticas públicas de sanidad deben tener siempre como objetivo la protección de la salud mental de los españoles para luchar contra la depresión, el suicidio y todo tipo de problemas de adicción que también se están desarrollando en los últimos años.

Problemas que necesitan un plan de choque que el Partido Popular está dispuesto a afrontar para que la salud mental forme parte de la agenda política de un país que tiene que garantizar el bienestar, no sólo de la salud física, sino también de la salud mental", ha concluido.