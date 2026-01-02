PP La Rioja alaba Presupuestos regionales en vigor a 1 de enero y lamenta falta de PGE "que no tiene pinta de cambiar"

Cristina Maiso, en la comparecencia ante los medios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha alabado este viernes el hecho de que la comunidad autónoma cuenta con unos Presupuestos regionales que han entrado en vigor a 1 de enero, mientras que ha lamentado la falta, por contra, de Presupuestos Generales de Estado (PGE), una situación además que consideran que "no tiene pinta de cambiar".

Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento riojano, Cristina Maiso, en una comparecencia ante los medios de comunicación para valorar esa entrada en vigor coincidiendo con el principio del nuevo año 2026 tanto de la Ley de Presupuestos como de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja.

"A través de estas medidas que, como digo, buscan reforzar y mejorar este presupuesto y esta ley de medidas que entró en vigor el 1 de enero, buscamos que esta tierra tenga una herramienta indispensable para la gestión económica y financiera de una comunidad autónoma", ha recalcado Maiso.

Algo, ha subrayado, que "a algunos ministros no les parece importante, no les parece importante que existan Presupuestos", ante lo que ha contrapuesto que "creemos que tener esta herramienta en tiempo y forma y que entre en vigor en 1 de enero, no solo es responder a una obligación constitucional y estatutaria, sino que es responder a una de las principales obligaciones que tenemos como servidores públicos".

"Porque -ha añadido la portavoz 'popular'- los Presupuestos de la comunidad autónoma, y de ahí quiero denunciar la falta de Presupuestos Generales del Estado, los Presupuestos de la comunidad autónoma, por supuesto que no están contenidos en su integridad en los del Estado, ahora bien, el 76% de la financiación autonómica que está en el presupuesto no financiero son de la financiación autonómica que debieran estar en los presupuestos".

A su juicio, "esto hace que sea tan importante su aprobación", lo que ha argumentado, "por ejemplo, para que se hubiera dotado mejor la financiación de la dependencia, que no llega al 50 que dice la ley; para que se hubiera dotado mejor financieramente todo lo que tiene que ver con la importancia que tiene la vivienda porque no se incorporan los remanentes; o porque por ejemplo no sabemos la actualización de las entregas a cuenta".

Y eso, ha dicho Maiso, "es perjudicial no solo para el desarrollo del presupuesto, sino también para todas las inversiones que deben hacerse". "Y esto, la verdad, es que no tiene pinta de cambiar en el Estado, en el Gobierno de España, porque tristemente están focalizados en otros asuntos", ha lamentado.

GOBIERNO "SERIO".

Por contra, en sus palabras, "aquí, en la Rioja tenemos un Gobierno serio, firme, responsable que cumple con su responsabilidad que da estabilidad, certidumbre y que cumple los objetivos, que afianza las políticas públicas que el PP está llevando a cabo desde el año 2023 con el presidente Capellán a la cabeza con nuestra tierra y con los riojanos".

Ha recalcado Maiso que La Rioja es la comunidad autónoma con el mayor presupuesto de toda su historia y también con el mayor gasto social, porque son 1.321 millones de euros lo que ha destinado a estas partidas, es decir, 7 de cada 10 euros del presupuesto va destinado a políticas sociales, educación y sanidad".

Ha sumado que "crecen todas las partidas en cuanto a inversiones, un 12% frente a 2025, algo muy positivo", así como que presentan "el modelo fiscal de esta comunidad autónoma, del presidente Capellán, es decir, reducir los impuestos", citando "cinco leyes en esta Legislatura para la rebaja de 12 impuestos competentes de la comunidad autónoma".

Ha citado igualmente la apuesta por la vivienda, "más de 28 millones de euros para distintas medidas"; la mejora "directa" de sectores estratégicos como el sector agroalimentario, el tecnológico, el industrial, que va a mejorar todos nuestros municipios porque todos los convenios que tienen que ver con ellos suben".

"Y ya seamos la segunda comunidad autónoma con el tipo más bajo del IRPF", ha incidido la portavoz del PP, quien con esta medida, se buisca "el objetivo de proteger a las familias, de proteger a nuestro tejido industrial y en definitiva de mejorar nuestra competitividad fiscal".

Ha apuntado igualmente, que, con la finalidad de "mejorar, reforzar y complementar" estas leyes, el PP presentó un total de 133 enmiendas -108 a la ley de Presupuestos y 25 a la Ley de Medidas-. Así, ha citado algunas de ellas, como, en materia de salud y políticas sociales, las dirigidas al refuerzo de la atención a las personas y a mejorar la respuesta ante las situaciones de emergencia.

También ha apuntado a reforma de instalaciones de la Guardia Civil, sobre todo en San Asensio; la digitalización de la Justicia; la mejorar de la financiación de los productos destinados a establecer una continuidad en el programa de vacunación; los proyectos de centros o residencias de mayores en Aguilar del Río Alhama o Rincón de Soto; la mejora de la financiación del Plan Responsables; deducciones para personas celíacas; la creación de la categoría estatutaria de psicólogo general sanitario; o 200.000 euros para el Centro Marqués de Vallejo.

En materia de cultura, turismo, deporte, juventud, ha reseñado los convenios, por ejemplo, la torre de Viguera, la mejora de la programación de Riojafórum y de otras propuestas culturales en toda la región.

Y en agricultura, ganadería, mundo rural y medioambiente, ha destacado especialmente las medidas dirigidas al sector vitivinícola y al del champiñón, así como "todo lo que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas" y la protección a biodiversidad y a la fauna, incluyendo medidas para evitar el riesgo de contagio de peste porcina africana.

Respecto a la política local, Maiso ha señalado el refuerzo del plan de obras y servicios y la mejorar a la financiación de la Federación Riojana de Municipios. En Economía, se refuerza la actuación de la Cámara de Comercio, de la Fundación Laboral de la Construcción, de la Cátedra de la Universidad de La Rioja de Trabajo y Prevención, o de los sindicatos y el tribunal laboral, entre otros.

Todo, ha insistido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, con el objetivo de "complementar la política económica que acertadamente está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja y que vemos que tiene sus resultados".

"Es decir, la palabra dada que se visibiliza en estas cuentas públicas. Por todo ello, insisto en lo que dije al principio, nos parece muy positivo y muy acertado la aprobación de estos presupuestos y de la ley de medidas fiscales y administrativas que le acompañan", ha finalizado Cristina Maiso.