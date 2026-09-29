El PP valora los presupuestos elaborados por Capellan porque harán "avanzar" a La Rioja

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha valorado, en nota de prensa, el proyecto de presupuestos presentado por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, al ver que se realizan para "seguir transformando y haciendo avanzar La Rioja durante los próximos años".

Ha señalado que se trata del "cuarto proyecto económico de una fructífera legislatura caracterizada por continuos avances de nuestra comunidad autónoma en numerosos ámbitos: social, sanitario, educativo, impositivo, turístico o tecnológico".

El nuevo proyecto presupuestario del Gobierno regional del Partido Popular para 2027 asciende a 2.322 millones de euros, un 9,62 por ciento más que el del actual ejercicio, "y destina la cifra récord de 1.448 millones de euros a políticas sociales para seguir mejorando la calidad de vida de todos los riojanos", ha visto.

"A diferencia del más que amortizado Gobierno central socialista, cuyo último presupuesto aprobado data de la anterior legislatura (año 2022), el Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán vuelve a presentar los presupuestos en tiempo y forma, por tercer año consecutivo, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero", ha resaltado.

Ha considerado que "estamos ante un proyecto económico riguroso, responsable, ambicioso y basado única y exclusivamente en el interés y el bienestar de los riojanos".

"Prueba evidente es que destina a políticas sociales una cantidad nunca alcanzada hasta la fecha de 1.448 millones de euros para reforzar áreas como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Vivienda", ha dicho.

Dentro del capítulo sanitario, ha destacado el incremento de 70,33 millones de euros respecto del presupuesto del actual ejercicio, hasta alcanzar los 749,87 millones de euros en Salud, además en un contexto de crecimiento poblacional.

Una cifra, ha dicho, que permitirá al Gobierno de La Rioja elevar hasta los 2.266 euros la inversión por habitante y año en gasto sanitario.

"Cifra que contrasta con la del último gobierno regional socialista, que en 2023 destinó 1.809 euros al mismo concepto, por debajo incluso del gasto medio nacional, establecido por aquel entonces en 1.815 euros por persona", ha añadido.

También ha valorado que los presupuestos de La Rioja para 2027 "ven aumentadas sus partidas en Educación, con 20,25 millones más que en 2026, hasta los 448,7 millones de euros; Servicios Sociales, que aumenta su dotación presupuestaria en 19,21 millones respecto a las cuentas de 2026, hasta los 204,49 millones de euros; y Vivienda, que con sus 17,1 millones más que este año verá elevado su presupuesto en 2027 hasta los 45,4 millones de euros".

El Partido Popular ha resaltado que "gracias a la eficiente gestión de los fondos públicos, el Gobierno regional del Partido Popular ha sido capaz de incrementar el gasto sanitario en los últimos cuatro años en 156,09 millones de euros; el de Educación, en 82,25 millones; el de Servicios Sociales en 40,04 millones, y el de Vivienda, en 21,81 millones respecto de los presupuestos del año 2023".

"Todo ello, además, rebajando los impuestos a todos los riojanos e incrementando la recaudación en conceptos como el IRPF, que ha aumentado un 10,13 por ciento en el ejercicio en curso", ha incidido.

Ha valorado que crece también el capítulo de agricultura y ganadería, auténtica prioridad durante la actual legislatura, hasta los 103,25 millones de euros, un 20,71 por ciento más que en 2026.