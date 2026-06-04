El PR+ se adhiere a Unión Municipalista para "ser más fuertes, tener más voz" y estar "donde se toman las decisiones" - PR+

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PR+Riojan@s ha dado un paso más en su intención de ser "más fuertes" de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales con su adhesión a la Unión Municipalista con la que colaborará de forma conjunta pero "sin perder un ápice de su autonomía e independencia". Un nuevo compromiso para "tener voz más allá de La Rioja" pero "sin perder la esencia del PR".

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, ha formalizado este acuerdo este jueves junto al presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules (Castellón), David García. En su intervención, Beltrán ha reconocido que hoy es un día "muy importante" ya que han firmado un acuerdo que "solo trae beneficios para La Rioja".

Con esta unión "queremos llegar y tener voz más allá de La Rioja" sin perder la esencia de "defender lo nuestro".

Unión Municipalista está conformada por partidos locales y regionales de toda la geografía española, nace para tener voz en los parlamentos estatales y europeos, pudiendo concurrir de forma coordinada a dichos comicios.

UNIR FUERZAS

"De forma aislada -explica Beltrán- no podemos tener esos beneficios y, por eso, unidos, haremos que nuestra voz llegue más allá de La Rioja y estar representados incluso a nivel europeo ante senadores, diputados o eurodiputados que están allí pero nadie conoce y no se les oye porque no representan los intereses de los riojanos".

La unión también les permitirá contar con una serie de servicios adicionales, recursos, herramientas, asesoramiento jurídico y poner en común estrategias, formación y experiencias.

Como ha querido dejar claro, esta unión es para "sumar" pero siempre con la esencia del PR+ "defender los intereses de los riojanos porque a nosotros nadie nos va a decir cómo tenemos que defender nuestra comunidad autónoma. Todo lo decidimos desde nuestra sede con el fin de luchar por conseguir lo mejor para los riojanos".

"Seguiremos manteniendo nuestra autonomía e independencia, nuestras siglas, con todo el poder de decisión a la hora de designar candidaturas y cargos, con nuestros propios estatutos pero al mismo tiempo nos beneficiaremos de la unión con otras formaciones similares que nos harán más fuertes", ha añadido.

MÁS DE 1.500 CARGOS PÚBLICOS EN TODO EL PAÍS

Por su parte, David García ha explicado que Unión Municipalista surgió por la necesidad de "dar una respuesta a la ciudadanía y a la sociedad". Nació el 24 de febrero de 2024 y en la actualidad esta plataforma estatal aglutina a cerca de 300 partidos independientes y locales representando a más de 1.500 cargos públicos en todo el país. Entre ellas destaca importantes marcas como Zamora Sí, la Unión Independiente de Mazarrón, Agrupación de Electores de Agüimes, Centrats en Nules o Vecinos por Torrelodones.

"No somos sucursalistas de Madrid, ni de Bruselas ni de nadie", ha dicho. Lo que pretenden es "defender a nuestros vecinos y luchar frente a las grandes maquinarias de partidos e ideologías que pretenden dividir, segregar o enfrentar a la sociedad".

Pero aunque tengan esa mirada municipal, explica, "entendemos que era necesario mirar más allá de los pueblos y ciudades porque por muchas ganas que tengamos de defender lo nuestro hay decisiones que se toman en lugares donde no podemos decir nada al respecto.

Esto ocurre -ha dicho- con los agricultores y ganaderos, por ejemplo, "que llevan años siendo moneda de cambio en Europa. Mientras los grandes partidos están centrados en el 'y tú más' se olvidan de lo importante, de conseguir una educación mejor, de tener un mejor acceso a la justicia, en acortar las listas de espera, en disponer de carreteras o servicios ferroviarios dignos... por tanto nosotros estamos aquí para defender lo que de verdad importa a la ciudadanía".

Así las cosas, con esta unión se pretende que en La Rioja "el PR+ vuelva a tener representación en el Parlamento autonómico, recuperar alcaldías y concejalías y que represente con fuerza a la ciudadanía que está harta de lo de siempre".

Saben que para ello es importante "la unión, tejer una red para construir una alternativa moderada".

El presidente ha dicho que todos los partidos que forman parte de esta Unión mantienen su esencia, su plena autonomía y "no pierden nada". "Es un proyecto que no manda directrices a sus partidos porque cada uno de ellos conoce los problemas de sus vecinos, solo pretendemos sumar, generar sinergias donde ambas partes ganemos con gente digna para defender los intereses de cada pueblo en sus instituciones".

Ofrecen, prosigue, "una casa común para construir juntos una Rioja mejor pero también una España y una Europa mejor". Entre sus ideas se encuentra también la necesidad de la desconcentración administrativa, "no se puede decidir todo desde Madrid".

PRIMERAS JORNADAS MUNICIPALISTAS REGIONALES

Finalmente, el secretario general, Iván Herrero, ha destacado la fuerza que tiene esta unión ya que "si nos juntásemos todos los partidos locales o municipales o independientes de España seríamos la tercera fuerza del país. Seríamos muy fuertes sin perder nuestra independencia".

En el caso de La Rioja indica que podrían incluirse a esta unión "más de 20 candidaturas locales que suponen más de 50 concejales. Si se unieran bajo este paraguas común podrían defenderse en el Parlamento riojano. Estamos hablando de candidaturas como Juntos por Ocón, Adelante Hervías, Juntos por Grañón... si vamos juntos, tendríamos mucha fuerza".

Por ello ha invitado a estos partidos a acudir el próximo 17 de octubre a las primeras jornadas municipalistas regionales que tendrán lugar en Logroño para que conozcan el proyecto y las propuestas.

Una invitación que ha hecho también la presidenta del partido "desde el minuto uno he lanzado el mismo mensaje, tenemos abiertas puertas y ventanas para ellos".

Aún así, y preguntada por los periodistas por si esta invitación se hacía extensa al partido Por La Rioja, Beltrán ha indicado que "ya lo intentamos en su momento, ahora han hecho un Congreso y lejos de fortalecerse han salido debilitados, ahora son ellos los que si quieren pueden llamar a nuestro timbre".