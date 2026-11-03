El PR+ apuesta por reducir a 20 días el plazo máximo de pago a proveedores para mejorar la liquidez de empresas

El concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logorño apuesta por "reducir a veinte días el plazo máximo de pago a proveedores del Consistorio logroñés con el fin de favorecer la liquidez de las empresas, especialmente las pymes y microempresas".

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha presentado esta mañana la moción que defenderá en el próximo pleno ordinario que se celebra este jueves, con la que se persigue ese objetivo de "agilizar el pago de las facturas con las empresas".

La moción también plantea que "se establezca el abono automático y de oficio de los intereses de demora cuando se supere el plazo establecido, sin necesidad de que las empresas tengan que solicitarlo al Ayuntamiento como establece la legislación".

Según Antoñanzas, "muchas empresas, especialmente las más pequeñas, no reclaman indemnización, bien por temor a deteriorar la relación con el Ayuntamiento, por el coste administrativo o por desconocimiento de la norma".

"CONTRATOS IRREGULARES".

Asimismo, el portavoz riojanista ha lamentado que "en este mandato nos hemos encontrado numerosas contrataciones irregulares realizadas por el Gobierno, que han tenido que ser legalizadas por el Consejo Consultivo de La Rioja".

Al respecto, ha explicado que "este proceso ha llegado a retrasar el pago de las facturas más de dos años a las empresas que han prestado sus servicios a la ciudad, provocándoles un grave perjuicio a su contabilidad".

Antoñanzas ha recordado que, según los indicadores de las cuentas anuales, el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Logroño se situó en 11,07 días en 2025, pero que este año ha ido aumentado en el tercer trimestre hasta cerrar septiembre en 27,03 días.

Además, ha precisado que entre julio y septiembre de este año se han registrado 612 operaciones liquidadas fuera del periodo legal por un importe de 6,7 millones de euros que "tenían que estar en la caja de las empresas".

"A pesar de que el Ayuntamiento está por debajo del límite legal de treinta días, nos preocupa que la cifra haya aumentado progresivamente en los últimos meses y debemos establecer un compromiso claro y firme para garantizar el cobro de las empresas en el menor tiempo posible", ha detallado.

A la práctica de contrataciones "verbales o a dedo", además, es a la que, en último término, ha achacado ese aumento en el plazo de pagos. "En todos los plenos hay facturas impagadas, con un sistema que cada vez más recurre a formas irregulares, verbales o a dedo, que luego los técnicos no pueden validar y deben pasar por pleno o por Consejo Consultivo", ha dicho, lo que retrasa el proceso.

"Desde el Partido Riojano queremos apoyar en especial a las empresas que menos músculo tienen, como las pequeñas empresas riojanas, que son las que generan la mayor parte del empleo en nuestra región y las que más sufren el retraso en el pago de las facturas", ha aseverado el edil riojanista.

En opinión de Antoñanzas, "esta iniciativa no modifica la normativa estatal de contratación, sino que la mejora internamente en beneficio del tejido empresarial local". "Tenemos que ser capaces de establecer un compromiso político y de gestión más exigente con las empresas que son proveedoras del Ayuntamiento de Logroño, especialmente las riojanas y las del tercer sector", ha subrayado para finalizar.