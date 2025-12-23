PR+ asegura que la nueva planta de gestión de subproductos orgánicos de Sorzano "pondrá en peligro a vecinos y entorno" - PR+

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) ha solicitado a la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, "que se abstenga de autorizar proyectos que no recojan las medidas necesarias de seguridad ambiental y para la salud de las personas".

Esta reclamación se extrae de la alegación presentada por la formación riojanista contra el proyecto de una planta de gestión de subproductos orgánicos en la localidad de Sorzano propuesta por la mercantil B. Power Gen IV SL, "al carecer de los mínimos mecanismos para evitar el daño al entorno, incluidas las personas, las explotaciones agrarias y ganaderas, el medio natural y la fauna salvaje".

Según la información dispuesta en el proyecto publicado por el Boletín Oficial de La Rioja, "no se incluye ninguna mención a la previsión de que la planta pueda causar una contaminación puntual de las aguas superficiales y subterráneas, ya fuese por la operación en condiciones normales de la instalación y sus accesos, o bien, por condiciones anómalas o en caso de accidente".

Esta iniciativa industrial con capacidad para procesar 82.000 toneladas al año de estiércol ganadero para convertirlo en biogás y digestato únicamente aborda posibles "fugas" o "vertidos accidentales" sobre productos derramados en superficie dentro de la planta.

Sin embargo, indican desde el PR+, "no prevé la posibilidad presente o futura de fallos en la estanqueidad de instalaciones y revestimientos, como grietas, juntas mal selladas o deterioro a medio plazo que, con mucha frecuencia, en todas las instalaciones industriales (incluidos los vertederos) generan fugas hacia el terreno y hacia las aguas que rodean el emplazamiento de este tipo de instalaciones industriales que tratan residuos o desechos".

Para el Partido Riojano esta "falta de previsión técnica" del proyecto hace que los bienes e intereses potencialmente afectados por la construcción, el funcionamiento y la clausura de la instalación "estén expuestos a un riesgo demasiado alto, dadas las condiciones de proximidad de las instalaciones a la población, no solo de Sorzano sino del entorno como las poblaciones de Navarrete o Entrena".

Según el Sistema de Información Territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los suelos de naturaleza detrítica sobre los que se prevé el emplazamiento de las instalaciones presentan un nivel alto de "vulnerabilidad de las aguas a contaminación por nitratos".

En este sentido, la formación regionalista reclama al Gobierno de La Rioja "que tenga en cuenta los peligros que esto puede suponer en la población, en los propios trabajadores de la planta y su entorno, así como en los bienes e intereses potencialmente afectados por la emisión de un foco contaminante de las aguas industriales generadas en la planta y sus accesos".

Además, "tampoco se prevén mecanismos de control ni personal especializado en dichas medidas de seguridad presente continuamente en la planta". Así pues, el proyecto "no hace mención a la ejecución y operación de ninguna red de control de la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, a través de la cual se pueda monitorizar la existencia de contaminantes en el medio, su recogida, tratamiento por parte de un gestor autorizado y reposición del medio a su estado anterior al de una eventual contaminación. Tampoco de la contratación de personal especializado en este ámbito".

Sin la previsión de mecanismos de control, "el riesgo de que se produzca una degradación significativa del subsuelo y del paisaje circundante a la instalación, así como de los recursos naturales y económicos que lo conforman o dependen de él como son los suelos, aguas, aire, vegetación, flora, fauna, actividades agrarias, turismo, etcétera", finalizan.