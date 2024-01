PR+ exige completar el soterramiento en Los Lirios y ejecutar la fase III entre Vara de Rey y Parque San Miguel

LOGROÑO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha propuesto este miércoles que la obra del soterramiento del ferrocarril se complete para cubrir la vía en el barrio de Los Lirios y cerrar la trinchera entre el nudo de Vara de Rey y el entorno del Parque San Miguel.

Antoñanzas ha presentado la moción que defenderá en pleno municipal que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Logroño para exigir a la Sociedad 'Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002' desbloquear los trabajos del soterramiento que están pendientes de ejecución en la ciudad.

En este sentido, el portavoz regionalista ha recordado que aún hay que rematar la urbanización de la fase I, finalizar la remodelación de avenida de Lobete, terminar de soterrar la subestación eléctrica y completar la tramitación para enajenar los solares del PERI Ferrocarril en los que están previstas 1.200 viviendas.

Antoñanzas también se ha referido a las fases II y III y al cubrimiento del trazado del tren en Los Lirios, que siguen sin tramitarse. "El soterramiento ha transformado por completo la ciudad en este primer cuarto de siglo. Ahora no podemos permitir que la obra se pare con la fase I, cuando es un proyecto viable", ha afirmado.

Por ello, el portavoz del PR+ del Ayuntamiento de Logroño ha apremiado a que se convoque el Consejo de Administración de LIF 2002 para que "el soterramiento del ferrocarril continúe avanzando y puedan despejarse todos los asuntos".

Ha recordado que hoy se reúne el consejero de Política Local del Gobierno de La Rioja con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y ha confiado en que en este encuentro se fije una fecha en el calendario.

"No podemos esperar ni un minuto más y no se puede dilatar más en el tiempo la situación de bloqueo en la que se encuentra el soterramiento. Ya no hay excusas", ha subrayado Antoñanzas, quien ha recordado que la ejecución de las actuaciones pendientes del soterramiento cimentan el programa electoral del PR+.

Con todo, ha planteado que la fase II, que afecta a la zona oeste, entre Murrieta y el cuarto puente, se postergue hasta que no se despeje el futuro trazado ferroviario. "Si el estudio de viabilidad que ha encargado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se inclina por el trazado Logroño-Pancorbo, el acceso del tren a la ciudad se realizaría por el entorno del parque San Miguel y no por El Cortijo", ha explicado.

Antoñanzas ha recordado que en esta fase estaba contemplada la unión de la calle Portillejo con el cuarto puente, que afectaría al futuro desarrollo del Plan Parcial Camino de Fuenmayor, por lo que ha anunciado que solicitará que este asunto se debata en el marco de 'Pactos con Ñ' dentro de la revisión del Plan General.

Pese a ello, ha detallado que "la obra debe continuar en las zonas que no se vean afectadas por este estudio. Una de ellas es la fase III, entre el nudo de Vara de Rey y Duques de Nájera, hasta el entorno del parque San Miguel".

"Urge que la Sociedad del ferrocarril solicite un estudio y el proyecto definitivo de la fase II que, de acuerdo a la valoración de los técnicos del soterramiento, costaría unos 22 millones de euros", ha dicho Antoñanzas, quien ha considerado que podría ejecutarse en varias fases, la ferroviaria, por un lado, y la urbanización, por otro, para "minimizar el esfuerzo inversor de las administraciones".

El portavoz riojanista también plantea que LIF 2002 encargue el proyecto técnico para cubrir el trazado en Los Lirios y prolongar el cajón ferroviario entre Baltasar Gracián y Tirso de Molina; y que solicite a ADIF una solución técnica para que se pueda ampliar el acceso en el tramo de Tirso de Molina.

Cree que su coste, unos 9,5 millones, "es perfectamente asumible, ya que la obra ferroviaria está ya ejecutada". Antoñanzas ha confiado, por último, en que la moción que presenta el Partido Riojano al pleno tenga el apoyo unánime de las fuerzas políticas porque la ciudad "no se puede permitir más retrasos en materia de infraestructuras".