El PR+ exige "desbloquear" las Fases II y III del soterramiento en Logroño "para renovar una infraestructura envejecida"

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+ Riojanist@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido este lunes "el desbloqueo inmediato del nuevo convenio de soterramiento del ferrocarril para que por fin esta ciudad pueda avanzar en las Fases II Y III de este proyecto".

Algo que, ha afirmado, "seguimos reclamando, y ahora con más razones que nunca", aludiendo al respecto a "las últimas informaciones que hemos leído y visto sobre el estado de la red a su paso por La Rioja y concretamente también a su paso por Logroño".

En este sentido, ha señalado que "entendemos desde el Partido Rojano que estas dos fases son claves para poder renovar de forma integral la infraestructura ferroviaria y poner fin a los problemas de deterioro que presenta ahora mismo el trazado en la ciudad de Logroño".

"Indudablemente la paralización del soterramiento mantiene todo el corredor ferroviario de Logroño en una situación de incertidumbre e impide acometer actuaciones estructurales que son muy necesarias para modernizar toda la infraestructura y mejorar la calidad del servicio", ha señalado Antoñanzas.

Así, ha recordado que "no podemos olvidar que el proyecto básico de la Fase II del soterramiento fue aprobado en el año 2010 y que lógicamente eso implicaba cubrir y sanear todo lo que eran las vías a su paso por Logroño".

"Han pasado 15 años desde que este proyecto fue aprobado y desde entonces no se ha avanzado absolutamente nada, lo que evidencia una gran falta de voluntad política y de compromiso con Logroño", ha lamentado el portavoz riojanista.

Con todo, ha incidido en que "es momento de decir vamos a dejar de lamentarnos por estos 15 años perdidos y vamos a ver que podemos hacer a partir de ahora". Desde el Partido Riojano, ha subrayado, "lo tenemos bastante claro: lo que ahora toca es acelerar el soterramiento".

Y ha argumentado al respecto que "una vez que el Ministerio de Transportes ya ha rechazado el nuevo trazado ferroviario entre Logroño y Pancorbo, y el Ministerio también ha ignorado el pacto autonómico que se suscribió en el Parlamento en 2021, con lo que ya tenemos claro por dónde va a entrar el tren, en Logroño toca seguir avanzando".

Para Antoñanzas, "indudablemente el que se impulsase la Fase II supondría un avance para la permeabilidad urbana y para toda la zona oeste de la ciudad", con nuevas conexiones "como la prolongación de la calle Portillejo hasta el Cuarto Puente o la siempre reclamada unión de las calles Fuenmayor con Gonzalo de Berceo".

A ello ha sumado que "también va a traernos la urbanización de sectores que son clave", citando el Plan Parcial del Camino de Fuenmayor, lo que, ha dicho, "facilitaría disponer de nuevo suelo para la construcción de viviendas que tanta falta hacen en esta ciudad".

Además, "no podemos olvidar que hace menos de un año se ha invertido en la pasarela peatonal provisional por parte de este Ayuntamiento medio millón de euros que, de estar avanzadas las Fases II y III, se podrían haber utilizado para el soterramiento".

El portavoz riojanista se ha referido también a la Fase III "par suprimir la trinchera entre Vara de Rey y Duques de Nájera, modernizar todo lo que es la infraestructura ferroviaria y subsanar de forma definitiva los desperfectos detectados en los taludes, en los puentes de ese tramo y vertebrar todo lo que es la zona sur de la ciudad".

INVERSIONES Y CONVENIO.

En palabras de Antoñanzas, "todas estas intervenciones, lógicamente, supondrían inversiones, que, según los cálculos realizados por los técnicos de la Sociedad del ferrocarril, serían de unos 7,5 millones de euros en la Fase II y de hasta 22 millones de euros en la Fase III, la más elevada".

Ha precisado que este coste se asumiría entre las tres administraciones implicadas -Gobiernos central y regional y Ayuntamiento- "y que podría ejecutarse por fases, diferenciando la actuación ferroviaria de la urbanización, con el objetivo de minimizar el esfuerzo inversor que haga viable la obra".

No obstante, el concejal riojanista ha reconocido que "es necesario un nuevo convenio -ya que el anterior lleva cinco años caducado- con nuevas condiciones y participación de cada administración, que actualmente está repartida entre el Gobierno de España al 50% y el Ejecutivo riojano y Ayuntamiento de Logroño al 25%, respectivamente".

Para Antoñanzas, "esta inversión permitiría renovar por completo la infraestructura ferroviaria, mejorar el servicio que se presta a los usuarios y acabar con las limitaciones que soporta la vía".

"El soterramiento no es solo una actuación ferroviaria, es un proyecto de ciudad que ni PP ni PSOE han mostrado voluntad para que vuelva a coger velocidad de crucero", ha subrayado.

"En resumen, desde el Partido Riojano lo tenemos claro: si avanzamos en las Fases II y III no solo va a mejorar la ciudad con la permeabilidad, sino que además va a suponer sí o sí toda la renovación del tramo a su paso por Logroño y estamos seguros que eso fijaría también al Ministerio la obligación de mejorar todo lo que es el tramo a su paso por La Rioja", ha concluido Rubén Antoñanzas.