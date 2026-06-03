El PR+ exige al Gobierno transparencia en la promoción de comercios a través de las redes sociales del Ayuntamiento

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño preguntará en el pleno municipal que se celebra mañana por los criterios que aplica el equipo de Gobierno para promocionar los establecimientos comerciales a través de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Logroño.

El portavoz del PR+Riojan@s de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha considerado que "el apoyo al comercio local debe ser una prioridad para cualquier administración pública, especialmente en momentos de dificultades como el actual".

Sin embargo, ha puntualizado que ese respaldo "debe desarrollarse con absoluta transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades para todas las iniciativas económicas de la ciudad".

Antoñanzas ha recordado que "las redes sociales municipales son herramientas de comunicación pública financiadas con recursos de todos los ciudadanos, que cuentan con miles de seguidores y una gran capacidad de difusión e influencia".

"Es imprescindible que el Gobierno aclare qué criterios se utilizan para decidir qué empresas se difunden en las publicaciones, cómo se seleccionan y qué mecanismos se establecen para garantizar el acceso en igualdad de condiciones", ha asegurado el edil riojanista. Antoñanzas ha considerado que "la comunicación institucional debe regirse por los principios de servicio público, transparencia, veracidad, pluralidad, accesibilidad, igualdad y objetividad, evitando su uso arbitrario con fines propagandísticos o partidistas".

Por ello, ha planteado establecer un manual o protocolo de actuaciones que permita regular el uso de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de Logroño y de sus organismos dependientes, al tratarse de canales de comunicación directa con la ciudadanía y de un instrumento de participación.

Igualmente ha apostado por regular la promoción comercial con criterios objetivos y transparentes que garanticen la igualdad de acceso de todos los establecimientos y por publicar anualmente la relación de los negocios que han participado en los canales institucionales.

"Desde el Partido Riojano apoyamos la difusión de nuestro comercio local, pero también debemos garantizar que todos los negocios tienen las mismas oportunidades y que las reglas son conocidas por todos", ha concluido.