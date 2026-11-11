El PR+ pide el cese del alcalde y un concejal del PP de Ajamil por "menospreciar y faltar el respeto" a una concejala

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) solicita el cese del alcalde de Ajamil de Cameros, Eduardo García Galilea, y del concejal Emilio Terroba Moreno, tras "las contínuas faltas de respeto e intentos de coaccionar" a la concejala del Partido Riojano, Cristina Galilea Ceña.

En concreto, "tras haber vivido situaciones tensas en otros momentos, la edil riojanista decidió grabar con su móvil el audio del pleno del 12 de agosto de 2026". Durante el transcurso del mismo, cuando Galilea pidió arreglar un muro de la localidad, Terroba se desentendió diciéndole que "lo habréis tirado vosotros" en referencia a Galilea y su familia. Ella le respondió: "me parecen tonterías lo que acabas de decir". Y él la ataca diciéndole que "la única tonta y sinvergüenza que hay aquí eres tú".

A continuación, la conversación torna en discusión con faltas de respeto como denominarla "lista de los cojones", a las que la concejala regionalista reacciona diciendo que "no me insultes, ni me levantes la mano".

Galilea señala que al pedir que se recogieran en acta las faltas de respeto, el alcalde, "lejos de mediar o calmar la situación, presionó a la secretaria para no transcribirlas y optó por tratar de acabar la reunión cerrando las ventanas del local donde tenía lugar".

Denuncia que "este tipo de trato y presión son habituales, incluyendo intentos de coaccionar a la secretaria para que no recoja en el acta todo lo que sucede en las reuniones". La normativa obliga a recoger todo cuanto acontece y se habla en estas reuniones municipales y, especialmente, cuando es solicitado por las personas implicadas, sin embargo en el pleno de Ajamil de Cameros "no se hizo caso a las súplicas de la concejala agraviada de que sí se incluyera todo lo sucedido".

Una actitud del alcalde que resulta palpable cuando esta misma tarde, 10 de noviembre de 2026, en declaraciones al diario La Rioja y larioja.com, Eduardo García Galilea, lejos de calmar la situación la menosprecia, tratando de desacreditar y señalar a la víctima relatando que "todo lo que dice ella es mentira, lo que hace es decir tonterías y chorradas" para después de invalidar su testimonio negar los hechos e indicar que no se posiciona.

Ante este comportamiento, desde el Partido Riojano (PR+Riojan@s) "exigimos al presidente del PP de La Rioja y del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que cese de inmediato a ambos ediles y que investigue qué está pasando en su formación para que se estén dando casos como este y como el de Azofra, en el que estos ediles varones denigran a concejalas aprovechando su estatus de poder en un alarde de una falsa creencia de superioridad misógina, prepotente y arrogante, en vez de intentar trabajar por el bien de sus municipios".

SOLICITUD DE AMPARO AL GOBIERNO DE LA RIOJA

Tras los hechos sucedidos en agosto, la concejala pidió el amparo a la Consejería de Política Local del Gobierno de La Rioja, donde el personal técnico le indica que "es obligatorio recoger en acta todo lo que sucede, incluidos los insultos y faltas de respeto, y con mayor cuidado, especialmente, cuando la persona agraviada así lo solicita".

Según relata, desde el departamento autonómico "le informaron que hablarían con la secretaria para recabar la información y recordarle la obligatoriedad de que las actas de los plenos municipales incluyan todo lo que pasa en ellos y no solo una parte".

Galilea dirigió un escrito a la Consejería y al registro del propio Ayuntamiento, ante la negativa de la secretaria del Pleno a recoger descalificaciones en un acta, mientras el alcalde "presionaba para dar la reunión por finalizada".