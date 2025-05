El PR+ plantea adelantar el cierre de las terrazas en invierno y ampliar el horario en verano, salvo en las ZPAE

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha propuesto este martes que la ordenanza de terrazas y veladores contemple dos periodos diferenciados en invierno y en verano para fijar los horarios de apertura y cierre, con limitaciones especiales en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de las 17 alegaciones que ha presentado el Partido Riojano al borrador de la nueva norma que se debatirá en el próximo pleno ordinario de este jueves, 8 de mayo, para su aprobación inicial.

"Son propuestas con un marcado perfil social, que buscan equilibrar el descanso de los vecinos con la actividad económica, proteger a los menores de publicidad inapropiada y poner a disposición de la ciudadanía la mayor parte del espacio público", ha indicado.

Así, el edil riojanista ha detallado que se planteaba en la ordenanza adelantar el cierre de las terrazas en invierno, en el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 31 de mayo, a las 22,30 horas de domingo a jueves y a las 00,30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; mientras que en verano se cesara la actividad a medianoche, de domingo a jueves, y a las 00,30 horas, el resto.

Ha precisado que para el caso de las instalaciones situadas en las Zonas de Protección Acústica Especial se proponía adelantar media hora el cierre los viernes, sábados y vísperas de festivos tanto en invierno como en temporada estival, a medianoche en todos los casos.

"En invierno parece más razonable que el horario se adapte al ritmo de la ciudad, favoreciendo así el descanso de los vecinos, el ahorro energético y la disminución del uso de los elementos de calefacción", ha detallado.

Antoñanzas ha lamentado que esta propuesta haya sido rechazada por el Gobierno y haya optado por ampliar el horario en media hora (hasta las 1,30 horas) los viernes, sábados y festivos "yendo en contra de los vecinos, da un pequeño tortazo a la legislación contra el ruido y a la propia ZPAE".

MÁS ESPACIO PARA EL PEATÓN.

Asimismo, Antoñanzas ha criticado que se vaya a permitir instalar terrazas frente a viviendas en planta baja y a los portales de edificios. "No podemos entender que una habitación de un domicilio tenga delante de su ventana una terraza ni que se garantice un espacio libre frente a los portales", ha puntualizado.

También ha lamentado que el Gobierno haya rechazado limitar a la hostelería el 40% del espacio público de las plazas, parques y bulevares de la ciudad, ya que el texto distribuye al 50% la superficie.

"Desde el Partido Riojano queremos garantizar que las zonas de esparcimiento sean para el uso y disfrute de la ciudadanía y que el espacio de las terrazas sea limitado en estas zonas", ha indicado el edil riojanista.

De otro lado, Antoñanzas ha censurado que se haya rechazado la propuesta del PR+ de limitar del 25 al 10% el porcentaje de mayor ocupación de superficie autorizada para que sea considerada una infracción muy grave y la terraza pueda revocarse.

"Supone -ha explicado- que una terraza con una superficie máxima de 100 m2, con el actual régimen sancionador, tendría un margen de 25 metros en los que se podrían colocar hasta siete mesas más sin que sea considerada una infracción muy grave, lo que nos parece un error".

"Defendemos que hay que tener tolerancia cero con quien infringe las normas. Si un establecimiento hace un uso superior del espacio que se le ha concedido tiene que ser sancionado", ha subrayado el concejal, que ha recordado que las sanciones por una infracción muy grave van de 1.500 a 3.000 euros.

Por último, ha valorado positivamente que se haya aceptado parcialmente la iniciativa para limitar la publicidad de las terrazas y evitar que esté relacionada con la promoción de bebidas alcohólicas y azucaradas.

QUERELLA DE DEMANDA CASCO ANTIGUO.

A preguntas de los medios de comunicación, Antoñanzas se ha referido igualmente a la "querella por prevaricación ambiental" anunciada ayer contra el alcalde y el Gobierno local por parte del colectivo Demanda Casco Antiguo, y relacionada precisamente con el tema de los horarios y superficies de las terrazas en la capital riojana.

"No he estudiado jurídicamente el asunto, siempre es complicado ir contra las administraciones, pero, en cualquier caso, sí que entiendo muy legítima esta crítica, incluso, bueno, el derecho de judicializar los asuntos", ha argumentado el edil, quien ha añadido que "va un poco, también, en la línea que defiende el Partido Riojano".

Así, se ha preguntado "¿Qué sentido tiene que, desde el equipo de Gobierno, se hagan muchísimas fotos diciendo que van a luchar contra el ruido, que hacemos medidas, que hemos pedido informes, que estamos cumpliendo con lo que nos dice Europa?"

En este sentido, ha criticado que "eso queda muy bien para ponerlo en un papel, pero ese papel luego hay que trasladarlo a la realidad y a los mejoras de la vida de los vecinos y vecinas, que no podemos olvidar que estamos hablando, también, de convivencia dentro del sector hostelero con los vecinos".

Ha respaldado que "lo que están reclamando es que 'si nos han dicho que somos una isla para el ruido, ¿por qué tenemos el mismo trato que tiene el resto de la ciudad?' No se entiende". "Es el eterno problema del señor Escobar, que 'hago muchas fotos diciendo que soy muy verde, muy ecologista, pero luego, cuando tengo que aplicarlo realmente, me voy por la puerta de atrás y no las aplico'", ha concluido.