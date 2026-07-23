El PR+ Riojan@s exige la licitación inmediata de la variante de la carretera N-232 en El Villar de Arnedo - PR+ RIOJAN@S

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

En su ronda de visitas a las localidades de La Rioja, dirigentes del Partido Riojano (PR+Riojan@s) se han reunido en las últimas horas con vecinos en El Villar de Arnedo que reclaman "que se haga la variante de una vez".

El secretario general del partido, Iván Herrero, junto con el portavoz del PR+Riojan@s en el municipio, Ignacio Ruiz, reclaman a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Transportes que dén el siguiente paso para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por los vecinos: la licitación inmediata de las obras de la variante para que pueda construirse cuanto antes.

Desde el partido recuerdan que el proyecto constructivo ya ha sido aprobado, un avance importante que demuestra la viabilidad de la actuación.

Sin embargo, consideran que ese paso debe ir acompañado de una dotación presupuestaria suficiente y de un calendario claro que permita iniciar las obras y dar seguridad a los vecinos.

Además de mejorar la seguridad vial, la variante de la N-232 permitirá sacar de la travesía actual el importante volumen de tráfico de paso, especialmente de los vehículos pesados que por su recorrido no pueden utilizar la AP-68, reduciendo el ruido, la contaminación y los riesgos para vecinos y conductores.

Iván Herrero destaca que "ahora hace falta voluntad política para iniciar las obras y dar una solución real al municipio, con la financiación suficiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado y la presentación de un calendario público que garantice el inicio y desarrollo de la actuación, más allá de otras acciones que se puedan estimar necesarias con la liberalización de la autopista".

Por su parte, Ruiz considera que "el Gobierno de La Rioja debería estar más implicado en esta reivindicación" junto al Ayuntamiento y exigiendo al Estado la ejecución de esta infraestructura esencial para la seguridad, la movilidad y el desarrollo económico de toda la comarca.