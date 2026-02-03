PR+ solicita a Patrimonio que "estudie la idoneidad del monolito del Camino de Santiago ante el silencio del alcalde"

Hito del Camino de Santiago situado en la fachada principail de la Concatedral de La Redonda en Logroño - RIOXA NOSTRA

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) de Logroño ha remitido una solicitud a la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja "para que la Comisión de Patrimonio estudie la idoneidad de la actual ubicación del monolito del Camino de Santiago instalado junto a la Concatedral de Santa María la Redonda".

Una petición que realizan, como han señalado los riojanistas a través de un comunicado, "ante el silencio del alcalde de Logroño tras la denuncia realizada por el PR+ sobre la falta de autorización administrativa para su colocación".

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha recordado que, tras la inauguración del monolito, ha planteado este asunto en tres de las cuatro comisiones informativas municipales celebradas.

En la comisión de Patrimonio, el Gobierno municipal reconoció que no le consta ningún expediente relacionado con esta instalación; en la de Contratación, confirmó que el Ayuntamiento no ha formalizado ningún contrato para la colocación del mojón; y en la de Promoción de la Ciudad se atribuyó la actuación a la Xunta de Galicia.

Antoñanzas ha subrayado que "si la instalación la hubiese realizado el Ayuntamiento de Logroño debería existir un expediente administrativo con la correspondiente valoración técnica sobre la idoneidad del elemento".

Ha añadido que "si la actuación hubiese sido asumida por la Xunta de Galicia sería necesaria una licencia de obra municipal, que no se ha solicitado".

"No hay ni expediente ni permiso, a pesar de ser absolutamente necesarios", ha recalcado.

El portavoz del PR+ ha denunciado que el Gobierno municipal de Conrado Escobar "ha permitido la instalación de este mojón sin la preceptiva supervisión de los técnicos, a pesar de tratarse de un elemento ubicado en pleno Casco Antiguo, en una zona de especial protección como es el entorno de la Concatedral de La Redonda".

Asimismo, Antoñanzas ha recordado que, tras la inauguración, el Partido Riojano se dirigió por escrito al alcalde solicitando la reubicación del monolito en el acceso o salida del Camino de Santiago a su paso por Logroño, al tratarse de un elemento de carácter rural.

Ante la falta de contestación, el PR+ ha cursado una reclamación ante la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, con el objetivo de que la Comisión de Patrimonio analice el caso, dictamine sobre la idoneidad de la ubicación actual y, en caso contrario, proponga los emplazamientos más adecuados para su reubicación.

Antoñanzas ha incidido en que "no podemos olvidar que el monolito fue inaugurado en un gran acto institucional, con la participación de la sociedad logroñesa, dos presidentes autonómicos y el alcalde de la ciudad, pese a que instaló sin autorización, lo que denota una grave falta de respeto al patrimonio riojano y al propio procedimiento administrativo".

Finalmente, el portavoz regionalista ha afirmado que "tras la denuncia del Partido Riojano, el Gobierno municipal debería haber procedido a la retirada inmediata de este elemento", y ha añadido que, ante la inacción del Ayuntamiento, confía en que "el Gobierno de La Rioja obligue al Consistorio a retirar el monolito de la calle Portales".