LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Pradejón ha aprobado el presupuesto municipal para 2027. Este asciende a los 4.596.771 euros y está equilibrado entre ingresos y gastos sin recurrir a créditos financieros. La inversión es el eje de las cuentas, con 1.178.000 euros para obras y equipamientos, el 25,6 % del total.

La actuación con mayor dotación es la renovación de la calle Regadío, de carácter bianual, con 670.000 euros, que se suman a lo que ya ha sido invertido para el comienzo de las obras en el presente año 2026.

A ella se suman 210.000 euros para derribos, parkings, la renovación de otras calles, y creación de nuevos entornos urbanos.

El presupuesto incluye, además, 70.000 euros para la mejora de caminos de uso agrario y 50.000 euros para inversiones en fincas. Destina 40.000 euros a zonas recreativas y deportivas, 30.000 euros a la creación de un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos y 20.000 euros a la redacción del proyecto para la construcción del nuevo polígono I.3.

Completan el capítulo nuevos elementos para parques infantiles, actuaciones en edificios culturales, en la escuela infantil, y nuevos murales artísticos para el Museo Urbano. Los servicios públicos del día a día, como el agua, la gestión de residuos, la limpieza viaria, el alumbrado, el mantenimiento de los jardines, reúnen 1,8 millones de euros, el 39,2 % del gasto.

La escuela infantil, los actos culturales, el desarrollo del centro fungiturismo, el deporte y las fiestas suman 1,1 millones.

Las asociaciones siguen contando con apoyo municipal mediante convenios con el CD Pradejón, el CD San Antonio, el Centro de Jubilados, la Peña Unión 76 y la Asociación Praderock. Las cuentas también incluyen las convocatorias de subvenciones en concurrencia para actividades culturales, deportivas y colaborativas que se ha ampliado sumándole 4.000 euros llegando así hasta los 15.000 a la convocatoria anual por actividades colaborativas y 2.000 euros la convocatoria para actividades culturales y deportivas desarrolladas por las mismas.

A estas aportaciones en subvenciones también se une la aportación de casi 28.000 euros para la convocatoria de ayudas a la gratuidad de la escuela infantil municipal, haciéndola así accesible a todas las familias incluso en el mes de julio.

En cuanto a la situación financiera, los ingresos corrientes superan en 832.000 euros a los gastos corrientes, y esa diferencia permite financiar buena parte de las inversiones. El presupuesto no contempla nuevos préstamos y reserva 200.000 euros para seguir reduciendo la deuda municipal. Las inversiones cuentan además con 540.000 euros de financiación del Gobierno de La Rioja.

El alcalde, Alfonso Pousada, ha destacado que "este presupuesto permite a Pradejón seguir avanzando. Más de un euro de cada cuatro irá a obras y mejoras que se van a notar en la calle. Lo hacemos con unas cuentas equilibradas, sin pedir nuevos préstamos y reduciendo deuda, y sin olvidar los servicios del día a día ni el apoyo a nuestras asociaciones. Es un presupuesto responsable, pensado para todos los vecinos donde cada euro redunda en los pradejoneros".

Tras su aprobación inicial, el presupuesto se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y quedará expuesto al público durante quince días hábiles para que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar reclamaciones. Si no se presenta ninguna, la aprobación inicial pasará a ser definitiva.