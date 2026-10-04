Pradejón se vuelca con la lucha contra la ELA en un paseo solidario - AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pradejón ha celebrado este domingo, 4 de octubre, un paseo solidario contra la ELA que ha reunido a unos 300 participantes en una jornada marcada por la solidaridad y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

La iniciativa que nace de un grupo de voluntarios de la localidad con el objetivo de trasladar a Pradejón el espíritu de la carrera popular contra la ELA que se celebra este mismo domingo en Toledo. Numerosas familias y vecinos se han sumado a la convocatoria, la mayoría de ellos vestidos con camisetas verdes como muestra de apoyo a la causa. El paseo ha contado con dos recorridos, uno corto y otro de mayor distancia, permitiendo así la participación de personas de diferentes edades y condiciones. Ambos itinerarios han recorrido zonas del municipio antes de finalizar en la Plaza Melchor Ezquerro.

Tras la llegada, los voluntarios han instalado una carpa solidaria en la que los asistentes han podido realizar sus donativos y adquirir diferentes artículos solidarios, contribuyendo de esta forma a la recaudación de fondos destinados a la lucha que la asociación riojana VencELA hace contra esta enfermedad.

La jornada ha contado además con un gesto especialmente significativo por parte del Ayuntamiento de la localidad. El consistorio ha hecho entrega a Jesús uno de los muchos socios que esta asociación tiene de un cheque por valor de 1.000 euros correspondiente a la donación municipal realizada desde el Ayuntamiento a la asociación riojana VencELA, como muestra del compromiso de Pradejón con las personas afectadas por la enfermedad, sus familias y las entidades que trabajan para acompañarlas y mejorar su vida.