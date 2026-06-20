El precio del alquiler en La Rioja se dispara un 13,4% interanual en mayo y la subida mensual alcanza el 2,3%

Archivo - Cartel de 'Se alquila' en una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja sube un 2,3% en su variación mensual y un 13,4% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en mayo en 10,27 euros/m2 al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Como explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, "a diferencia de la moderación que empieza a asomar en los ritmos de crecimiento de otros puntos de España, el mercado del arrendamiento en La Rioja avanza con una gran intensidad, registrando un fortísimo repunte de doble dígito del 13,4% que posiciona a la región en terreno positivo por cuarto mes consecutivo".

"La escalada de precios mantiene una fuerte velocidad debido a que la demanda continúa mostrándose muy activa en el territorio. Aunque a nivel general estimamos que la capacidad de pago de los inquilinos está al límite tras los incrementos acumulados, el gran problema de fondo en La Rioja sigue siendo un desequilibrio sectorial: la oferta disponible es del todo insuficiente para absorber las necesidades habitacionales, manteniendo las rentas en niveles históricamente elevados", añade.

En el caso concreto de Logroño, de acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda en alquiler interanual en mayo sube en un año 13,7%, situando el precio en 10,59 euros el metro cuadrado.