El precio del alquiler sube un 4,7% interanual en octubre en La Rioja, por debajo de la media, según idealista

Archivo - Un cartel de alquiler de un piso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler ha subido un 4,7 por ciento interanual en octubre en La Rioja, por debajo del 5,6 por ciento de aumento experimentado a nivel nacional, según el último informe de precios de idealista.

Además, la comunidad riojana se establece en dicho periodo entre las regiones con los precios más bajos para alquilar, con 9,4 euros/metro cuadrado. Una cifra que supone un descenso de un 1,1 por ciento, y trimestral del 3,1 por ciento.

El récord histórico de precio máximo, de momento, de acuerdo con estos datos, se alcanzó el pasado mes de julio de 2026, con un precio de 9,7 euros/metro cuadrado.

En el caso de Logroño, el incremento anual se cifra en un 6,4 por ciento, con un precio fijado en 10 euros/metro cuadrado, con ligeros descensos tanto mensuales como trimestrales.

El récord histórico de precio máximo en la capital riojana, de momento, de acuerdo con estos datos, se alcanzó el pasado mes de agosto de 2026, con un precio de 10,2 euros/metro cuadrado.

Mientras, a nivel nacional el precio del alquiler de vivienda en España se ha incrementado un 5,6 por ciento interanual durante el mes de octubre, situándose en 15,1 euros el metro cuadrado, según idealista.

Frente al mes anterior, el precio del alquiler en el país ha aumentado un 0,1%, mientras que en tasa trimestral ha registrado un retroceso del 1,1 por ciento.