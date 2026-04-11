El precio de las habitaciones en Logroño sube un 6% y la demanda un 33%, según idealista

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de las habitaciones en Logroño sube un 6% y la demanda un 33%, según los datos del último informe de idealista.

Un estudio, que indica que, en concreto, la oferta de habitaciones crece un 22% y el precio solo aumenta un 2% en el primer trimestre, situándose en 430 euros al mes. El número de personas interesadas por habitación crece un 6%.

En datos nacionales, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 22% interanual durante el primer trimestre de 2026, según el último informe de idealista.

El precio de las habitaciones se incrementa un 2% interanual, hasta situar el precio medio en España en 430 euros mensuales. El interés por estos alojamientos también ha crecido un 6% respecto al año pasado.

En lo referente a la oferta, 44 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Los precios han experimentado una tendencia alcista en este tiempo, aunque en su mayoría se trata de incrementos de alrededor o por debajo del 5%.

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 6% en el último año. Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30.

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Valencia (13%), Barcelona (12%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.