El precio medio por alquilar una vivienda en La Rioja se sitúa en 762 euros en el segundo trimestre, un 4,38% más

Archivo - Cartel de 'Se alquila' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio medio por alquilar una vivienda en La Rioja sigue subiendo y se sitúa en 762 euros el segundo trimestre de 2026, un 4,38% más que en el año anterior. Así se desprende del Barómetro del Alquiler de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

A lo largo de 2026, la presión de la demanda, es decir, el número de personas que se interesan por cada vivienda ofertada en los primeros diez días de promoción ha descendido desde los 19 en el último trimestre de 2025 hasta los 18 contactos por inmueble.

De igual modo, la previsión de oferta de viviendas que saldrían al mercado en 2026 se reduciría en un 17,89%.

El año anterior, se promocionaron un total 2.868 de inmuebles en la comunidad autónoma, pero, en el último ejercicio, la previsión es que la cifra se contraiga hasta los 2.555, supondría una pérdida de 513 inmuebles.

Como resultado de este desequilibrio con una oferta menguante, "cada vez más es más complicado acceder a un inmueble en la provincia de La Rioja", concluye el estudio.