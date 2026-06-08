El precio medio del alquiler en La Rioja hasta mayo, entre los más económicos pese a ser de las ccaa donde más sube

La vivienda en alquiler en España marcó un ascenso mensual de 0,82% e interanual del 12,16%. - PISOS.COM

LOGROÑO/MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler en La Rioja hasta el mes de mayo se sitúa como uno de los más económicos de entre todas las comunidades autónomas -7,05 euros/m2)-, pese a ser una de las regiones donde más han aumentado las rentas con respecto al mismo periodo de hace un año, hasta un 28,42%, según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com

A nivel nacional, de acuerdo con estos datos, el precio medio de la vivienda en alquiler en España se situó en mayo en los 14,76 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso del 0,82% respecto al mes anterior y un repunte interanual del 12,16%, en un contexto marcado por la escasez de oferta y el encarecimiento generalizado en casi todo el territorio.

En este sentido, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha explicado que "en muchas ciudades hay cada vez más personas buscando vivienda y, al mismo tiempo, una oferta que no crece al mismo ritmo".

Asimismo, Font ha añadido que los propietarios perciben que alquilar "implica riesgos", lo que hace que parte de la vivienda disponible "permanezca vacía o se destine a otros usos".

Así, Font ha advertido de que las repercusiones sociales ya se extienden y que los jóvenes son "uno de los grupos más afectados", ya que les resulta "complicado" independizarse.

Además, Font ha alertado de que se produce un desplazamiento de vecinos "de toda la vida" hacia zonas más alejadas cuando los precios de sus barrios se vuelven "inasumibles".

Como soluciones al problema, el portavoz de pisos.com ha señalado que una de las vías pasa por aumentar la oferta de vivienda "de forma sostenida". En este sentido, ha propuesto "construir más viviendas, agilizar los trámites urbanísticos y fomentar el alquiler a largo plazo". Font ha manifestado que también sería positivo ofrecer "más seguridad" tanto a propietarios como a inquilinos.

MADRID Y BARCELONA LIDERAN LOS PRECIOS MÁXIMOS

Por comunidades autónomas, según el estudio, las rentas más elevadas se registraron en Madrid (21,89 euro/m2), Baleares (19,08 euro/m2) y Cataluña (17,02 euro/m2), mientras que las más económicas estuvieron en Extremadura (6,95 euro/m2), La Rioja (7,05 euro/m2) y Castilla y León (7,36 euro/m2). En la comparativa mensual, Navarra (3,24%) fue la autonomía que más creció respecto a abril y Castilla-La Mancha (-0,58%) la que más se ajustó.

En el análisis de las provincias, Madrid repitió en la primera posición con 21,89 euros/m2, seguida de Baleares (19,08 euro/m2) y Barcelona (18,95 euro/m2). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,98 euros/m2, acompañada por otras provincias baratas como Ávila (5,05 euro/m2) y Ciudad Real (5,35 euro/m2).

Finalmente, en el apartado de las capitales de provincia, Barcelona se coronó como la más cara para los inquilinos con un precio de 30,33 euros/m2. Por detrás se situaron Madrid (29,67 euro/m2) y Donostia-San Sebastián (21,19 euro/m2), mientras que Palencia se posicionó como la capital más barata de España con 6,69 euros por metro cuadrado.