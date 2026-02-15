El precio del turismo usado cae el 1,2% en La Rioja en enero en tasa interanual

Archivo - Feria del Vehículo de Ocasión - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

En enero, cede un 1,2 por ciento el precio del turismo usado en La Rioja sobre el mismo mes de 2025. De media, se pagaron 12.496 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.366 euros, un 4,8 por ciento más caro que en el mismo mes de 2025.

En términos mensuales (sobre diciembre de 2025), el precio de los turismos desciende un 6,1 por ciento en la comunidad, mientras que en media nacional asciende el 0,2 por ciento. En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en La Rioja en 10.135 euros, un 1,6 por ciento de subida interanual, mientras que en el conjunto de España costó 10.749 euros, con un aumento del 9,2 por ciento.

En términos mensuales, sobre diciembre de 2025, el precio de los más viejos decrece el 6,3 por ciento en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,2 por ciento. El segmento de los turismo de más de 8 años supone el 72,1 por ciento del total de las ventas en la comunidad, frente al 62 por ciento a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

En enero, el precio de los turismos usados sube un 4,8 por ciento interanual en España, hasta 13.366 euros, en un mes en el que la inflación general aumentó el 2,4 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE. En términos mensuales, sobre diciembre de 2025, asciende el 0,2 por ciento.

Por tramos de precios, el 22,3 por ciento de los turismos vendidos en el mes -36.015- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3 por ciento -9.990- superó los 36.000 euros. Las ventas, que en el mes descienden casi el 9 por ciento, se han concentrado en los turismos más baratos, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 36.000 euros y en el tramo de 21.000 a 28.000 euros. Eso explica que los precios hayan tenido una subida cercana al 5 por ciento, en comparación con enero de 2025.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en enero fue de 10.749 euros, lo que supone un incremento del 9,2 por ciento interanual, y un 0,2 por ciento mensual comparado con los precios de diciembre. De los 147.775 turismos transferidos este primer mes del año, 97.819 superaron los 8 años, el 62 por ciento del total.

PRECIO MERCADO TOTAL TURISMOS POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2025) tiene un comportamiento muy dispar entre comunidades autónomas. Así, en tres de ellas se han producido incluso bajadas de precios, con subidas del 8,4 por ciento en Madrid y del 6,4 por ciento en Canarias. Precio mercado turismos más de 8 años por CCAA en tasa interanual. En el caso de los turismos de más de ocho años, la subida supera un mes más al conjunto del mercado, que se produce en todas las CC.AA.

Sin embargo, hay una amplía brecha, que va desde el 16,3 por ciento de aumento de precios en Extremadura, al 1,6 por ciento en La Rioja.