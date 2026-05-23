El precio del turismo usado sube en abril en La Rioja un 0,7 por ciento

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado ha subido en abril en La Rioja el 0,7% en tasa interanual, según datos de Ancove, que señala que "la subida de los combustibles está generando desconfianza en los consumidores" y, aunque agradece las medidas del Gobierno para paliar el encarecimiento, considera que "son insuficientes".

De media, se pagaron en La Rioja 12.818 euros por un turismo usado, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.542 euros, un 3,8% más caro que en abril de 2025.

En términos mensuales (sobre marzo de 2026), el precio de los turismos de ocasión cae un 0,4% en la comunidad, frente a un descenso del 0,5% en la media nacional.

En los coches de segunda mano de más edad -superan los 8 años-, el precio medio se situó en La Rioja en 10.183 euros, un 2,3% de caída interanual, en contraste con los 10.903 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,9%.

En términos mensuales (sobre marzo 2026), el precio de los turismos usados aumentó un 2,9% en la comunidad, con un descenso de media en España del 0,2%.

El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 73,2% sobre el total de las ventas en la comunidad, frente al 62,7% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL.

En abril, sube el precio de los turismos usados el 3,8% interanual en España, marcando una media de 13.542 euros, frente a una inflación del 3,2% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, comparados con el pasado marzo, el precio de los coches de segunda mano cae el 0,5%. La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantiene precios bajos.

Así, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 47% tuvo un coste inferior a los 10.000 euros, y tan solo el 6,5% superó los 36.000 euros. No obstante, aumentan las ventas de los coches más caros y la caídas se concentran en los de menos de 21.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en marzo fue de 10.903 euros, lo que supone un incremento del 5,9% interanual, y un descenso del 0,2% mensual comparado con los precios de febrero.

De los 173.869.841 turismos transferidos este mes, 108.961 superaron los 8 años, el 62,7% del total.