El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja sube en abril un 11,2% respecto al año anterior

Archivo - Viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja sube un 2,4% en su variación mensual y un 11,2% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en abril en 1.889 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Si multiplicamos el último precio mensual por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que valor medio de una vivienda es 151.102 euros en abril.

De este modo, La Rioja ha experimentado en un año un incremento del 11,2% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 135.926 euros a 151.102 euros en abril de 2026 (15.176 euros de diferencia). Este último valor interanual (11,2%) es el incremento más alto detectado en el último año.

"La Rioja registra un aumento del 11,2% interanual en el precio de la vivienda de segunda mano. Este crecimiento, aunque algo inferior a la media nacional, sitúa el metro cuadrado cerca de los 1.900 euros, reflejando que la inercia alcista del mercado inmobiliario español es absoluta y afecta a todas las regiones sin excepción", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

MUNICIPIOS.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los siete municipios analizados: Haro (22,5%), Calahorra (20,0%), Nájera (19,7%), Logroño (13,7%), Santo Domingo de la Calzada (7,9%), Arnedo (7,5%) y Villamediana de Iregua (4,0%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, vemos que el orden de las ciudades de mayor a menor es: Logroño con 2.384 euros/m2, Villamediana de Iregua con 1.745 euros/m2, Calahorra con 1.484 euros/m2, Haro con 1.372 euros/m2, Arnedo con 1.329 euros/m2, Nájera con 1.304 euros/m2 y Santo Domingo de la Calzada con 1.267 euros/m2.