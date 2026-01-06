El precio de la vivienda usada en La Rioja sube un 8,1% durante el año 2025, según idealista

Archivo - Calle Portales de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en La Rioja subió un 8,1% durante el último año hasta situar el metro cuadrado en 1.458 euros, según el último índice de precios de idealista .

En tasa trimestral el precio asciende un 4,3% mientras que sube un 0,6% comparado con el mes anterior.

idealista ha estudiado la evolución interanual en la ciudad de Logroño , donde el precio ha subido un 13,9% y se sitúa en 2.050 euros/m 2.

Este incremento en la capital también representa una de las mayores subidas de la región, solo superada por el incremento en Navarrete (21,3%) y en Cirueña (15,2%).

Nájera ha sido el único municipio de los analizados por idealista en La Rioja en el que cayeron los precios (-25,1%).

Logroño es, además, el mercado más exclusivo de La Rioja, sus 2.050 euros/m 2 marcan el techo de la comunidad. Le siguen Lardero (1.757 euros/m 2 ) y Villamediana de Iregua (1.576 euros/m 2 ).

Alfaro, en cambio, es el mercado más económico: 757 euros/m 2.

DATOS NACIONALES.

El precio de la vivienda usada en España registra una subida del 16,2% interanual durante el cuarto trimestre del año, superior al 15,3% que se registró en el mes de septiembre, y que resulta la mayor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Esta subida deja el metro cuadrado en 2.639 euros.

Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año, lo mismo que sucede en el caso de las capitales.