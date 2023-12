El pregón de la Asociación de Belenistas de La Rioja será en favor del Banco de Alimentos

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Belenistas de La Rioja celebrará su pregón de Navidad este domingo, 10 de diciembre, a partir de las 19,00 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

El personaje elegido por esta Asociación para este año 2023 es el párroco de Nuestras Señora de Valvanera, Gerardo Solas García, que tiene en su memoria que "en el 2005 llego a Logroño y me nombran párroco de la Parroquia Valvanera. Para siempre recordaré las palabras de mi buena madre: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Aludiendo a su miedo de que igual las cosas no me iban bien".

"La verdad es que llegué con un poco de temor. Al fin y al cabo, nuestra parroquia de Valvanera, seguía una trayectoria muy bonita. Todos los equipos parroquiales, las fraternidades tan diversas que han vivido... siempre han tirado en la misma dirección. A mí me tocaba tirar de la estela que habían dejado Benjamín, Sierra, Iso, y antes otros muchos hermanos. Pero poco a poco fui conociendo a la gente, y con la ayuda de todos, frailes y especialmente los laicos empezamos a consolidar un camino".

"Sosteniendo lo que funcionaba bien y tratando de mejorar, aquello que creíamos podíamos darle un empujón".

Tras su pregón, intervendrá la C.L.A. Pepe Eizaga, con variadas canciones de Navidad.

Y como suele ocurrir en este tipo de actos, la entrada es libre, pero los belenistas solicitan la entrega de alimentos no perecederos que terminarán en el Banco de Alimentos de La Rioja.

El presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo, "agradece el acto del pregón de Navidad que celebrará la Asociación de Belenistas de La Rioja porque se cambiará la entrada por kilos de alimentos que inmediatamente entregaremos a la población más desprotegida de nuestra sociedad, siendo todos muy conscientes de que estamos en unas fechas muy entrañables y familiares".