Premiados por Sanidad el proyecto de Coordinación Sociosanitaria en residencias y la Unidad Móvil Bucadental del SERIS - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Begoña Ganuza, acompañada por la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria, Victoria Musitu, ha recogido en Madrid los premios a las 'Buenas Prácticas' que el Ministerio de Sanidad ha concedido a dos proyectos puestos en marcha por el SERIS en nuestra comunidad autónoma.

La Coordinación Sociosanitaria en residencias de mayores y la Unidad Móvil Bucodental, también para la atención de personas que o bien viven en estos centros o en ámbitos rurales, han merecido reconocimientos en las categorías oro y plata. Las dos iniciativas han sido impulsadas desde Atención Primaria, un hecho puesto en valor por la consejera de Salud, María Martín.

"Quiero felicitar a todo el equipo de profesionales de Primaria que están demostrando un gran compromiso e ilusión por mejorar la atención de los riojanos; con una actitud cercana, resolutiva y de gran calidad. Estos galardones ponen en valor el buen trabajo que están realizando en beneficio de los pacientes, además de convertir a La Rioja en referente de innovación y buenas prácticas dentro del sistema sanitario nacional".

El proyecto de Coordinación Sociosanitaria en residencias de mayores comenzó con un pilotaje en once centros de Logroño que pronto se extendió por toda La Rioja por sus buenos resultados. Está liderado por Atención Primaria, pero implica a otras especialidades como Geriatría, Hospitalización a Domicilio o Paliativos; se trata de una unidad multidisciplinar que coordina la atención entre la residencia, el hospital y el centro de salud.

Con él se ha logrado atender mejor a las personas mayores institucionalizadas con perfiles de alta complejidad (crónicos complejos, frágiles, polimedicados, dependientes...) Se ha demostrado que se ha reducido el número de ingresos en el hospital, optimizado la farmacoterapia y fijado circuitos definidos entre las distintas áreas de atención a este tipo de pacientes.

El Ministerio ha valorado también el impacto estratégico que se consigue a largo plazo, con una mayor continuidad de cuidados y atención altamente personalizada, el acceso equitativo a recursos especializados desde todas las residencias, la reducción de costes evitando duplicidades y pruebas innecesarias y que se trata de una innovación basada no en la creación de estructuras costosas, sino en la reorganización y optimización de las existentes.

ACERCAR LA ASISTENCIA BUCODENTAL A PERSONAS VULNERABLES

La Unidad Móvil Bucodental que fue presentada la pasada semana por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha merecido también el reconocimiento del Ministerio de Salud como 'Buena Práctica'.

El SERIS ha ampliado su cartera de servicios con este modelo de atención pionero en España que acerca la asistencia bucodental a la población mayor con dificultades de acceso, residentes en centros sociosanitarios o en zonas rurales. Está especialmente diseñado para pacientes con deterioro cognitivo, dependencia severa o dificultades de movilidad, siguiendo una metodología similar a los programas de cribado y prevención sanitaria.

La Unidad Móvil Bucodental tiene una capacidad aproximada de 3.000 consultas anuales, con una previsión media de 12 atenciones diarias. El presupuesto ha rondado los 300.000 euros, incluyendo la adquisición de la unidad móvil, su equipamiento completo como una clínica odontológica en la que se pueden desarrollar todas las técnicas y tratamientos, la adecuación normativa del vehículo y el mantenimiento, asistencia técnica y formación para el correcto funcionamiento.

El equipo humano está compuesto por un conductor/técnico de mantenimiento, un higienista dental y un odontólogo. Se cuenta además con la colaboración de Enfermería de Enlace Sociosanitario y entidades locales, a la hora de organizar la captación e invitación activa de los usuarios.

Desde esta unidad móvil se realizarán revisiones periódicas, limpiezas, tratamientos periodontales, odontología conservadora y exodoncias y el cuidado y ajuste de prótesis dentales para prevenir complicaciones frecuentes que sufren las personas mayores.