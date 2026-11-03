El Premio de Investigación Rafael Azcona se dedicará a visibilizar a las mujeres cineastas riojanas

El gerente del IER, Óscar Robres, y la directora académica, Pepa Castillo, junto a Nadia McGowan - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Investigación Rafael Azcona, dotado con 3.000 euros y concedido a Nadia McGowan, se dedicará a visibilizar a las mujeres cineastas riojanas: "Azcona escuchaba mucho y aquí queremos escuchar a estas cineastas", ha resaltado McGowan.

El gerente del Instituto de Estudios Riojanos (IER), Oscar Robles, y la directora académica, Pepa Castillo, han dado a conocer hoy la resolución del premio junto a la investigadora. Su resultado podría dar lugar a un ciclo en el IER.

"Las mujeres tienen muchas historias que contar; y en la Rioja, por supuesto, tienen muchísimo que decir", ha señalado la investigadora explicando que "de esta convicción sale este proyecto".

Será el primer estudio científico sobre las cineastas riojanas y busca destacar figuras que están detrás de la cámara. "Es cierto que las actrices pueden tener un poquito más de proyección; pero hay otras figuras que son fundamentales para el desarrollo de una obra visual", ha relatado.

Castillo ha puesto el acento en que que las mujeres en el mundo del cine "lo han tenido muy difícil, sobre todo en campos como la fotografía y la dirección". Para ello, ha bebido de su experiencia personal y ha asegurado que su propia hija lo está teniendo muy difícil.

El trabajo se desarrollará, primero, poniendo sobre la mesa ejemplos de mujeres cineastas riojanas; después contando qué han hecho y cómo lo ha recogido la sociedad; y, por último, dándole un cuerpo a la investigación que pueda ir más allá de un trabajo académico.

MacGowan ya realizó el estudio 'Ni nominadas ni ganadoras', que analiza la presencia de mujeres en los Premios Goya en las ediciones realizadas desde el año 1987 hasta la del 2021.

Las conclusiones hablan de una evolución positiva hacia la paridad en el tiempo, pero todavía insuficiente, dado que el número de mujeres premiadas, nominadas y candidatas, excepto en tres categorías, es significativamente inferior al masculino.

En la presentación del premio, que se recupera para este año 2026, Robres ha destacado que se haga en el centenario de Rafael Azcona como una forma de proyectar su legado hacia el futuro del audiovisual riojano.

"El mejor homenaje que podíamos hacer desde el IER no es solo recordarlo, sino seguir investigando en todo lo que tiene que ver con el cine y la fotografía en La Rioja", ha afirmado.