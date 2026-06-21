El Premio Literario Bodegas Olarra&Café Bretón convierte la edición que ha quedado desierta en homenaje a Rafael Azcona

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LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización del Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón ha decidido, tras haber quedado desierta la 32 edición por primera vez desde su conversión en beca, destinar la dotación económica a una iniciativa alineada con el espíritu y los objetivos del certamen.

En concreto, Bodegas Olarra, Café Bretón y la Editorial Pepitas dedicarán los recursos y esfuerzos previstos para esta edición a la celebración del centenario del nacimiento de Rafael Azcona y al impulso de nuevas investigaciones sobre la figura del escritor y guionista riojano.

"Reunidos los organizadores -Bodegas Olarra, Café Bretón y Pepitas- hemos decidido que los recursos y la energía del premio-beca de este año no caigan en saco roto y vayan destinados a potenciar la celebración del centenario del nacimiento de Rafael Azcona e impulsar algunas nuevas investigaciones que a nuestro juicio están pendientes respecto a la figura de uno de los creadores más destacados que ha dado esta tierra".

La organización considera que todavía existen aspectos poco explorados de la trayectoria de Azcona, uno de los creadores más relevantes surgidos en La Rioja.

Más allá de la imagen del periodista y del guionista que evitó los focos y los reconocimientos, los impulsores de la iniciativa destacan una dimensión más amplia y universal de su figura.

"El Azcona que está por conocer no es el provinciano logroñés trasplantado a la redacción madrileña de La Codorniz ni el elusivo guionista que rehuía cualquier reconocimiento; es una dinamo que genera ideas con igual ingenio en Roma que en Ibiza, en París que en Cabo Cañaveral, en Barcelona que en Milán, en Buenos Aires que en Nueva York. Un mapamundi en el que ejercitó siempre la observación no de lo exótico, sino de las paradojas y contradicciones de cada cual, poniendo ante nosotros el espejo deformante que nos devuelve lo que en realidad somos", afirman los organizadores del Premio.

Esta nueva línea de trabajo permitirá profundizar en aspectos todavía poco conocidos de su legado "con muchas sorpresas".