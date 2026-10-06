Los Premios Comercio Excelente Logroño llegan a su décima edición valorando talento, esfuerzo y capacidad de adaptación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, ha anunciado este martes la convocatoria de los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2026', una edición en la que los galardones cumplen su décima edición valorando el talento, el esfuerzo y la capacidad de adaptación del comercio logroñés.

El concejal responsable de Comercio del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz; el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca; y la directora de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja, Cristina Olarte, han presentado esta mañana la convocatoria.

En palabras de Sainz, los premios llegan "con un triple objetivo: reconocer la trayectoria de comerciantes y establecimientos que han contribuido al desarrollo del comercio local; visibilizar iniciativas destacadas en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad o el emprendimiento; y dar voz a la ciudadanía para que pueda expresar su reconocimiento a aquellos comercios que mantienen una relación especialmente cercana con sus clientes".

Unos galardones, ha continuado el edil, "que no solo reconocen el desarrollo económico y social que genera nuestro comercio minorista, sino también los proyectos personales, el esfuerzo y la constancia de los profesionales de nuestro comercio".

Por su parte Eduardo Fonseca ha insistido en que los galardones "reconocen el esfuerzo, la capacidad de adaptación y la innovación de los establecimientos comerciales de nuestra ciudad, pero también permiten identificar experiencias de éxito que pueden servir de inspiración a otros profesionales del sector", resaltando igualmente el "ejemplo de transferencia de conocimiento a la sociedad y de cómo la universidad puede contribuir al desarrollo económico y social de su entorno".

Cristina Olarte ha incidido en que esta décima edición representa un hito especialmente significativo para una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al comercio local de la ciudad.

"Nuestro objetivo -ha afirmado- sigue siendo identificar, reconocer y dar visibilidad a aquellos comercios que destacan por su capacidad de innovar, de conectar con sus clientes y de generar valor para la ciudad. Cada edición descubrimos proyectos inspiradores que demuestran la fortaleza y el talento del comercio de Logroño".

Ha subrayado además el carácter práctico de los galardones "que permiten compartir buenas prácticas y mostrar ejemplos reales de éxito que pueden servir de referencia para otros comerciantes", destacando especialmente la importancia del Premio del Público al Comercio Más Popular, "en el que los propios consumidores reconocen a aquellos comercios que forman parte de su vida cotidiana".

Con esta nueva convocatoria, los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño' se consolidan como uno de los principales reconocimientos al comercio de Logroño y reivindican el papel económico, social y dinamizador que desempeñan los establecimientos comerciales en la ciudad.

CINCO MODALIDADES DE RECONOCIMIENTO.

Los Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2026 se estructuran en dos categorías, honorífica y al mérito, que engloban cinco modalidades.

Dentro de la categoría de premios honoríficos se convocan el 'Premio a la Mejor Trayectoria', destinado a reconocer a comerciantes o establecimientos con una aportación relevante al desarrollo del comercio local, y el 'Premio del Público al Comercio Más Popular', que será elegido mediante votación popular (en la edición pasada 855 ciudadanos votaron por su comercio favorito):

'Premio a la Mejor Trayectoria', reconoce a comerciantes, dependientes y establecimientos comerciales que hayan contribuido de forma destacada al desarrollo y la vitalidad del comercio de Logroño. Podrán optar al galardón las personas con al menos diez años de dedicación al sector y los comercios con una trayectoria mínima de veinticinco años. El jurado valorará su esfuerzo, profesionalidad, capacidad de adaptación y aportación al tejido comercial de la ciudad.

'Premio del Público al Comercio Más Popular', que destaca al comercio que haya logrado una conexión destacada con sus clientes y con la ciudadanía en general. La elección del ganador será realizada directamente por los clientes, quienes podrán emitir su voto a través de un formulario online. Este premio pone en valor el aprecio del público hacia el comercio local y su papel como referente en la vida cotidiana de la ciudad.

Por su parte, los premios al mérito distinguen iniciativas en los ámbitos de la digitalización, el comercio sostenible y el emprendimiento comercial. Cada modalidad cuenta con una dotación económica de 1.000 euros, además de un diploma y una placa conmemorativa:

'Premio Digitalización', destinado a reconocer iniciativas que hayan contribuido a redefinir el servicio a los clientes al posibilitar nuevas experiencias digitales en la interacción comercio-cliente, tanto en la tienda física como en un contexto online. Se valoran la puesta en marcha de una estrategia omnicanal, la integración de la tecnología en el proceso de compra, actividad relevante en redes sociales y otras plataformas online o cualquier otra iniciativa original en digitalización.

'Premio Comercio Sostenible', que reconoce al comercio que destaque por poner en marcha proyectos innovadores que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este premio también se valora la buena adecuación del comercio a las necesidades especiales de los clientes, ofreciéndoles un servicio adaptado a sus diferentes necesidades. Igualmente, se incluye a los comercios ubicados en zonas concretas o barrios de la ciudad que promueven la integración, adaptando su negocio a la demanda del vecindario, valorándose la concienciación e implicación social y ambiental.

'Premio Emprender en Comercio', destinado a premiar a aquellos negocios que, en los últimos dos años, han apostado por nuevas propuestas comerciales o han emprendido proyectos innovadores que los hacen singulares en su entorno. Se valoran especialmente la originalidad del concepto, la capacidad de generar valor añadido en el barrio o sector donde se ubican, la creación de empleo, la sostenibilidad del proyecto y su impacto positivo en el dinamismo comercial de la ciudad.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

Podrán optar a los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2026' todas las entidades, personas físicas (comerciantes) y establecimientos (negocios) que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el marco del comercio minorista independiente en el término municipal de Logroño, entendiendo como tal el servicio de atención al público en un negocio de la ciudad.

Las candidaturas se podrán presentar hasta el día 10 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas mediante un formulario online, disponible en: https://catedradecomercio.unirioja.es/premios, en el que se adjuntará la fotocopia del documento nacional de identidad (personas físicas) o fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (personas jurídicas).

Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2024' se entregarán en una gala, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el Centro de la Cultura del Rioja.