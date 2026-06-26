Presentada la Travesía a Nado El Rasillo 2026, la única prueba de aguas abiertas de La Rioja

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Travesía a Nado El Rasillo 2026 ha sido presentada oficialmente en un acto en el que se han dado a conocer todos los detalles de una de las citas deportivas más singulares del verano riojano. La prueba se celebrará el próximo 11 de julio en el incomparable entorno del Club Náutico El Rasillo, consolidándose un año más como la única competición de aguas abiertas que se organiza en La Rioja.

En la presentación han participado Diego Azcona, director general de deportes de La Rioja; Carolina Martínez López, presidenta de la Federación Riojana de Natación; y Jorge Maza Fraile, organizador de la prueba y gerente de Actual Sport Gestión.

Durante la comparecencia se han explicado los principales aspectos organizativos de una travesía que año tras año reúne a nadadores procedentes de diferentes puntos de España atraídos por la belleza del entorno y el ambiente que rodea al evento.

La organización ha destacado que la prueba mantiene su apuesta por ofrecer una experiencia completa tanto para deportistas experimentados como para aquellos que desean iniciarse en las aguas abiertas. Además de las diferentes categorías y distancias programadas, se han dado a conocer los horarios de la jornada, los entrenamientos preparatorios organizados durante las semanas previas y las actividades complementarias previstas para después de la competición.

La Travesía a Nado El Rasillo se ha convertido en una referencia dentro del calendario deportivo estival riojano gracias a la combinación de deporte, naturaleza y convivencia. El Club Náutico El Rasillo ofrece un escenario privilegiado para la práctica de la natación en aguas abiertas, rodeado por el paisaje único del embalse González Lacasa y la Sierra de Cameros.

La jornada no finalizará con la llegada a meta. Como es tradición, los participantes podrán disfrutar de diferentes sorteos de regalos y de la popular Paella Party, un encuentro que permite compartir experiencias y disfrutar de un ambiente distendido entre nadadores, acompañantes y organización.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la página web oficial de la prueba, donde los interesados pueden consultar toda la información relativa a recorridos, categorías, horarios y servicios para los participantes.

La organización espera una importante participación y anima a todos los aficionados a la natación a formar parte de una experiencia única en el único evento de aguas abiertas de La Rioja.