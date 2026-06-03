Presentadas las Jornadas ABC de la Excelencia, un ciclo formativo de alto nivel para el sector vitivinícola

Presentadas las Jornadas ABC de la Excelencia, un ciclo formativo de alto nivel para el sector vitivinícola
Presentadas las Jornadas ABC de la Excelencia, un ciclo formativo de alto nivel para el sector vitivinícola - ASOCIACIÓN DE BODEGAS POR LA CALIDAD ABC
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 19:12
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LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación ABC de Bodegas por la Calidad del Rioja pone en marcha las Jornadas ABC de la Excelencia, un nuevo ciclo de formación especializada dirigido a profesionales del sector vitivinícola: equipos de bodega, técnicos, responsables de comunicación, instituciones y prescriptores que buscan llevar su trabajo un paso más allá.

El programa arranca el 1 de julio de 2026 con la primera jornada, titulada 'El ABC de la Excelencia: El Valor del Origen', que se celebrará en Bodegas Torre de Oña, en Páganos. Un entorno que es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre la importancia del origen y el terruño.

La jornada reunirá a seis ponentes de primer nivel, referentes en sus respectivos campos.

El programa, de aproximadamente cinco horas de duración, está diseñado para favorecer el debate y la reflexión entre los asistentes. Las plazas son limitadas.

Las Jornadas ABC de la Excelencia responden a la convicción de que la competitividad del sector se construye desde las personas y su criterio. Porque la excelencia en el Rioja no es solo un estándar: es una decisión que se renueva añada tras añada.

Más información e inscripciones: https://www.asociacionbodegascalidad.com/

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