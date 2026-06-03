Presentadas las Jornadas ABC de la Excelencia, un ciclo formativo de alto nivel para el sector vitivinícola - ASOCIACIÓN DE BODEGAS POR LA CALIDAD ABC

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación ABC de Bodegas por la Calidad del Rioja pone en marcha las Jornadas ABC de la Excelencia, un nuevo ciclo de formación especializada dirigido a profesionales del sector vitivinícola: equipos de bodega, técnicos, responsables de comunicación, instituciones y prescriptores que buscan llevar su trabajo un paso más allá.

El programa arranca el 1 de julio de 2026 con la primera jornada, titulada 'El ABC de la Excelencia: El Valor del Origen', que se celebrará en Bodegas Torre de Oña, en Páganos. Un entorno que es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre la importancia del origen y el terruño.

La jornada reunirá a seis ponentes de primer nivel, referentes en sus respectivos campos.

El programa, de aproximadamente cinco horas de duración, está diseñado para favorecer el debate y la reflexión entre los asistentes. Las plazas son limitadas.

Las Jornadas ABC de la Excelencia responden a la convicción de que la competitividad del sector se construye desde las personas y su criterio. Porque la excelencia en el Rioja no es solo un estándar: es una decisión que se renueva añada tras añada.

Más información e inscripciones: https://www.asociacionbodegascalidad.com/