Presentado el proyecto de digitalización del arca de San Millán en el Colegio de la localidad emilianense - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la coordinadora general de la Fundación, Almudena Martínez, han visitado el Colegio de San Millán de la Cogolla (CRA Entrevalles), donde la Fundación San Millán ha presentado el proyecto de digitalización de los marfiles de San Millán que ha desarrollado en 2026, en el marco de su programa de educación patrimonial Emilianensis, con el fin de generar nuevos recursos didácticos.

La iniciativa supone la digitalización de los marfiles y de la arqueta original, que estará disponible en la web (https://www.emilianensis.com); la fabricación de reproducciones físicas de los marfiles digitalizados y la producción de moldes para realizar talleres de reproducción de obras de arte con diferentes materiales. Este proceso de digitalización y creación de copias lo ha realizado la Fundación San Millán con un equipo de investigadores de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Pública de Navarra.

Las reproducciones de los marfiles se utilizarán como recurso didáctico para el desarrollo de actividades relacionadas con la historia, el arte, la literatura y la vida eremítica, poniendo en valor su estrecha relación con el paisaje y el territorio de San Millán de la Cogolla.

Estas actividades, dirigidas a todos los públicos, permitirán comprender la evolución histórica del entorno y la importancia del patrimonio como elemento vertebrador de la identidad cultural.

El proyecto incorpora contenidos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular aplicadas a la conservación del patrimonio cultural, mostrando cómo las tecnologías digitales y la fabricación de réplicas contribuyen a compatibilizar la difusión del patrimonio con su preservación.

Todos estos recursos están acompañados de una guía en el sistema de lectura fácil realizada con la colaboración de Plena Inclusión La Rioja, para facilitar su acceso a todas las personas y estarán disponibles en la web, además de servir como material en actividades formativas de carácter presencial destinadas a centros educativos y al público en general.

PRESENTACIÓN PRÁCTICA CON LOS ALUMNOS DEL CRA ENTREVALLES

Hoy, 9 de octubre, se ha presentado en la escuela de San Millán de la Cogolla esta nueva propuesta educativa de la Fundación San Millán, creada para dar a conocer los valores patrimoniales de los monasterios de Suso y Yuso. Y se ha hecho de manera práctica. Los niños de San Millán han sido los primeros en manipular las copias, utilizar los moldes para crear sus propias reproducciones e, incluso, han podido digitalizar algún objeto.

La próxima semana se presentará este proyecto, que ha contado con financiación del Programa LEADER del Ceip Rural, en el Congreso Internacional de Educación Patrimonial que se celebra en Sevilla: https://congresociep.es