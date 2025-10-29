La presidenta del Parlamento felicita a "la gran familia ARPA Autismo" que cumple 40 años "aportando luz"

El Parlamento de La Rioja ha acogido el acto institucional por el 40 aniversario de ARPA Autismo La Rioja - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha felicitado este martes a la "gran familia que forma la Asociación ARPA Autismo Rioja" que cumple, en sus palabras, "40 años aportando luz a numerosas familias que llegan a vosotros llenas de angustia e incertidumbre y que encuentran esa mano amiga que siempre acompaña con absoluta entrega".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones esta tarde, con motivo del acto institucional del 40º aniversario de Arpa Autismo Rioja, que se ha celebrado en el Hemiciclo del Parlamento regional. Al acto ha asistido, además, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, entre otras autoridades.

Un acto "para dar visibilidad a esas cuatro décadas de trabajo, ensalzar todo lo logrado, renovar nuestro compromiso con la inclusión y sensibilizar a toda la sociedad riojana", ha explicado.

Tras repasar algunas cifras de personas afectadas, la presidenta del Parlamento ha recalcado que "detrás de cada número hay una persona afectada, una familia que lucha y, por supuesto, historias personales que nos acercan a esa realidad".

Fernández Cornago ha mencionado algunos testimonios que evidencian la realidad que viven las personas con autismo y sus familias y ha reconocido y agradecido expresamente "la entrega y el amor incondicional de los padres: son verdaderos guerreros que, día a día, trabajan incansablemente para crear un entorno que permita a sus hijos prosperar, sin rendirse nunca ante las adversidades. Su valentía y determinación merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo".

"Y en ese camino de angustia, desconcierto y sufrimiento -ha continuado la presidenta de la Cámara regional- las familias encuentran un refugio en ARPA, que en estos 40 años de trayectoria se ha convertido en un auténtico salvavidas para tantas familias".

Para finalizar, Fernández Cornago ha reiterado su gratitud a ARPA "por tanta buena labor" y ha ofrecido "todo nuestro apoyo para seguir adelante".

Tras el discurso de la presidenta del Parlamento han intervenido un grupo de usuarios de los centros de ARPA. Asimismo, han tomado la palabra María Soledad Martín, afectada y miembro de la junta directiva; y Esperanza García, presidenta de ARPA.