La presidenta del Parlamento riojano expresa su dolor por la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo) - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha manifestado su profunda consternación y dolor ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en la mañana de hoy en la localidad de Urda (Toledo) y ha trasladado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales.

Asimismo, ha expresado sus deseos de recuperación para todas las personas que han resultado heridas en el siniestro.

Finalmente, la presidenta de la Cámara autonómica ha agradecido la entrega y el esfuerzo incansable de los servicios de emergencia, y de todas las personas que están colaborando en las complejas tareas de rescate.